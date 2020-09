Aún sin recibir los fondos CARES los Centros de Cuidado de Niños licenciados por Familia

La Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (ACCDN), que representa a los centros de cuidado y desarrollo de niños privados del país no han recibido los fondos producto de la Ley CARES, según denunció Vilmarie Esquilín Mangual, presidenta de ACCDN.

“Nuestro sector, como otros sectores de la economía, ha sido impactado adversamente durante esta pandemia. La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, autorizó la reapertura de los mismos el 1 de julio del 2020. El Departamento de la Familia hizo un compromiso de apoyar a los centros en el proceso de apertura con la otorgación de los fondos CARES a aquellos que así lo solicitaran. A tres meses de la reapertura de los centros de cuido de niños todavía cientos de centros licenciados no han recibido el desembolso de los fondos CARES tramitados por la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)”, dijo Esquilín Mangual en declaraciones escritas.

Aseguran que muchos tendrán que cerrar sus operaciones cuando se regrese a la normalidad si no reciben ayuda del gobierno.

Explicó que, de 559 centros de cuido licenciados para marzo del 2020, actualmente 323 han informado fecha de reapertura al Departamento de la Familia. No obstante, a la fecha de hoy, solo han podido abrir aproximadamente 318 centros de manera presencial, y con una reducción aproximada de más del 50 por ciento de la matrícula regular.

“Muchos centros han tenido que cerrar operaciones, y otros lo están considerando. Las razones principales para esta debacle son los altos costos operacionales, que se han duplicado para manejar la pandemia, y la falta de ayuda por parte del gobierno. El retraso del desembolso se debe a que el proceso llevado a cabo por la ACUDEN para la otorgación de los fondos CARES ha sido uno complicado y lento”, añadió.

“La gran cantidad de documentación requerida, junto a la falta de información y orientación para la entrega de los fondos no facilita, ni agiliza la delegación de los mismos, que en su origen estaban destinados para la reapertura de los centros de cuido de niños. Sin embargo, aún cuando muchas personas han culminado el proceso y entregaron toda la documentación, los fondos no han llegado a los centros que tanto lo necesitan para la operación diaria. Sin los fondos, muchos centros que aún no han abierto se le imposibilita la adquisición de los materiales, servicios y equipos necesarios para las operaciones diarias. Muchos centros que ya se encuentran operando han incurrido en gastos requeridos para la operación, y según las guías del contrato redactado por la agencia el dinero no puede ser reembolsado a gastos incurridos antes de la firma del mismo”, señaló.

Esperan que será un proceso gradual y evalúan varias alternativas.

“El hecho de que los fondos no sean reembolsables para gastos ya incurridos es injusto para los centros que abrieron desde julio, ya que realizaron inversiones enormes, y los fondos no estaban disponibles para ese momento, a pesar de que así fue anunciado al sector. Tenemos conocimiento que el Departamento de la Familia ha recibido 33 millones de los Fondos CARES. Cabe señalar que durante el mes de junio esta Asociación sostuvo conversaciones con el Secretario, y la administración de ACUDEN con el propósito de cooperar con el proceso de delegación de Fondos CARES. Lamentablemente al momento, a casi 90 días no hemos visto ningún resultado. A otros sectores se le ha brindado las ayudas, mientras que a nuestro sector se le ha obstaculizado el trabajo para continuar cumpliendo con los requerimientos, y con la orden que específicamente resaltó la gobernadora de Puerto Rico en su comunicado del miércoles 19 de agosto de 2020. Solicitamos se atienda esta situación a la mayor brevedad posible para que este sector tan importante, y esencial para muchas familias que necesitan de nuestros servicios, puedan continuar contando con el mismo”, concluyó.

