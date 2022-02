Autoridades encontraron nota en cuarto de niña que se habría quitado la vida

La niña de nueve años que se quitó la vida el martes, en Caguas, habría dejado una nota en su cuarto, confirmó La Policía.

El escrito está siendo analizado por el Instituto de Ciencias Forenses, para determinar si en efecto fue escrita por la menor.

Al momento, se desconoce el contenido de la carta.

FAMILIA NO ASIGNÓ TRABAJADOR SOCIAL AL CASO POR AUSENTISMO

La falta de personal en el Departamento de la Familia fue una de las razones por las cuales la secretaria de esa agencia, Carmen Ana González Magaz achacó el jueves que no se atendió diligentemente la situación de ausentismo escolar -desde octubre de 2021- de la niña.

“El Departamento de Educación tiene su reglamento y el Departamento de la Familia tiene un protocolo. Nuestro protocolo, y reconociendo que la escasez de recursos y apoyo y recursos de personal, y la pobre respuesta al reclutamiento constante y aún siendo lo agresivos que hemos sido que nos permite responder a raíz de las situaciones de peligrosidad, en este caso, cuando se hace el referido se hace por ausentismo escolar y no por maltrato”, dijo González Magaz en entrevista con NotiUno.

“Este caso estaba para asignarse a un trabajador social”, añadió.

La funcionaria no pudo ofrecer una explicación concreta sobre el ausentismo de la menor.

“La realidad es que sí se nos hizo un referido. El referido alega ausentismo en la escuela. El referido no alega maltrato. De eso, el trabajador social del Departamento de Educación, otras personas que se han estado entrevistando luego que ahora nosotros activamos nuestros protocolos se han entrevistado a esos colaterales y, de hecho, reporteros estaban entrevistando a vecinos y ellos acordaban que la madre es una buena madre, que los menores no mostraban ninguna señal de maltrato y de acuerdo con el trabajador social no había señales de maltrato cuando la niña regresó a la escuela y estaba en buen estado físico, así como los otros menores”, dijo González Magaz.

“Al visitar la casa la misma policía manifiesta que todo estaba en orden”, añadió.

Cuestionada sobre si un padre que no envía a un menor a la escuela no es maltrato, González Magaz contestó “como profesional de la salud y en términos sociales podemos concluir que una persona que no envíe a los menores a la escuela intencionalmente estaba maltratándolo o hay una negligencia”.

Por otro lado, la directora de la Región Educativa de Caguas, Carol Rivera, expresó en Radio Isla 1320 que “fue bien difícil, la mamá estaba bien reacia a atender el personal de la escuela y el trabajador social al hacer el referido al Departamento de la Familia, conlleva a dar un seguimiento a la querella, el estatus de la querella, fue a visitar para nosotros poder tomar acción y seguir dándole seguimiento. La mamá no quiso atendernos, no hubo contacto con mamá (al acudir al residencial)”.

“Para nosotros dentro del Departamento, es maltrato el ausentismo institucional”, recalcó.

“Debemos hacer hincapié que si yo como escuela estoy dando un alerta de que hay un niño no está llegando a la escuela, y no es un día, dos días, se está dando seguimiento constante, dentro de lo que es la querella, visita y la niña no llega a la escuela, es como un alerta y hay que verificar por qué esta niña no me está llegando, qué está pasando en ese hogar. Y nosotros como departamento al hacer esto de la línea, sí hay una querella, pero no tenemos la respuesta de que el Departamento de la Familia visitó porque en este caso el Departamento de la Familia no visitó el hogar y no visitó la escuela. Si el Departamento de la Familia no puede llegar al menos que llamen al trabajador social de la escuela”, aseguró Rivera quien recalcó que nunca recibió una comunicación del DF.

La menor fue hallada sin signos vitales en horas de la noche del martes en el residencial Raúl Castellón en Caguas.

Según el reporte de las autoridades, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, informando sobre el incidente.

Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio, es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas del día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.