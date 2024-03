Autoridades entrarán a más residenciales en busca de esclarecer asesinato de policía

Las autoridades se movilizarán este sábado a varios residenciales en San Juan y Carolina para ampliar la pesquisa de los responsables del asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, de 35 años por el cual se mantiene ocupado el residencial Sabana Abajo en Carolina.

“Estamos corroborando, seguimos levantando evidencia, seguimos trabajando directamente con la doctora (María) Conte (del Instituto de Ciencias) Forenses que ha estado disponible en todo momento para trabajar mano a mano de la iniciativa científica. Así que continuamos, vamos con el esfuerzo, vamos a estar interviniendo varios lugares en los que estos individuos tienen algún tipo de conexión. Eso lo van a estar viendo en el transcurso del día, transcurso de la semana”, dijo el comisionado a preguntas de la prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“(Los sujetos que se buscan) están vinculados (al residencial) Llorens (Torres), Sabana Abajo y varios residenciales de Carolina a una organización criminal que no voy a mencionar el nombre ahora, así que estamos dirigidos a intervenir en varios lugares que sabemos que estos individuos que cometieron este vil asesinato de Eliezer tienen vínculos”, añadió.

“Tenemos varias personas, se entrevistaron, se sigue interviniendo, se han logrado varios arrestos, ocupación de armas por diferentes, en diferentes lugares que están conectados con el residencial Sabana Abajo como tal. Vamos a seguir en ese esfuerzo en toda esta tarde de hoy, también en la semana vamos a estar interviniendo estos lugares y toda persona que sea entrevistada, recuerden que cada entrevista se corrobora para saber la veracidad de lo que está informando”, mencionó.

El comisionado explicó que el operativo que hubo el viernes en el residencial Luis Llorens Torres no estaba relacionado a este incidente.

“Mira, el operativo está dirigido a unas personas que están buscando el HSI (Agencia federal de Seguridad Nacional) relacionado a unos incidentes del año pasado. No obstante, sigue la búsqueda. Nosotros tenemos ya conocimiento de quienes son las personas que tenemos que darle seguimiento, Lo de (el residencial Llorens Torres), tiene gran vínculo con Sabana Abajo y vamos a estar trabajando con eso”, sostuvo.

López Figueroa mencionó que evalúan videos sobre lo ocurrió la madrugada previa al asesinato.

“Ya nosotros tenemos una tecnología también relacionada a eso que estamos utilizando para ver qué realmente sucedió esa noche. Toda aquella información, ya sea en las redes, ya sea por cualquier mecanismo que las personas quieran brindar para esta investigación será bien recibida, analizada y nos corroboraría realmente sucedió ahí”, expresó.

“Toda aquella persona que de una u otra forma haya estado presente cuando surge la situación va a ser entrevistada por la policía. Eso incluye residentes de este mismo residencial, eso incluye personas donde esta situación pudo haberse suscitado en un momento dado y no es necesariamente es que estén vinculadas directamente a la investigación”, sentenció.

Sobre las quejas de algunos residentes por la ocupación del residencial, el comisionado señaló que “respeto, sensibilidad y empatía, es lo que no tuvieron con mi agente. Pero aquí hay muchas personas buenas y la mayoría de los residentes de aquí son personas honestas, personas que lo que quieren es tranquilidad, que antes de la policía estar aquí posiblemente no la tengan por este tipo de incidentes violentos que han ocurrido aquí en Sabana Abajo. Y aquellas personas que posiblemente estén presentando alguna molestia, pues posiblemente no esté acostumbrado a este tipo de intervención verdad, o a que el residencial esté ocupado por la policía de Puerto Rico. Pero créame que si están seguros los residentes es ahora que la policía está aquí”.

“La ocupación implica aquí no se va a vender droga mientras la policía esté aquí, implica eso, implica traerles tranquilidad a esos residentes, porque a pesar de que creemos que solamente los policías están afectados con esta situación del asesinato de Eliezer Ramos, también los residentes buenos y decentes saben que es una acción, son una cobardía lo que hicieron y entiendo que apoyan la policía en ese sentido”, concluyó.

López Figueroa agradeció el compromiso y solidaridad de los agentes que han estado llegando, sin ningún tipo de llamado, para apoyar los trabajos que se realizan en el lugar.

Desde la noche del viernes, agentes estatales y federales realizaron operativos en 10 residenciales públicos en los que hubo arrestos, pero los detenidos fueron liberados y citados posteriormente.

Entre los complejos intervenidos estuvo Luis Llorens Torres en Río Piedras.

Gran cantidad de unidades policiacas -incluyendo helicóptero- y agentes armados estaban en el lugar, entre el edificio 100 y 87 del complejo.

Al momento, se desconocen las causas del operativo.

Sobre el crimen: el policía salía de su turno cuando vio que varios sujetos disparaban en la avenida Baldorioty de Castro. Se dispuso a seguirlos, y en medio de su intervención, lo ultimaron a tiros.

El cuerpo de Ramos Vélez presenta varias heridas de bala. El oficial contaba con 12 años de servicio y pertenecía a la División de Shotspotter del Cuartel Manuel A. Pérez.