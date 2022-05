Avería en subestación de Canóvanas deja a sectores sin luz

Otra avería en una subestación se reportó durante la noche del jueves, esta vez en la urbanización Loíza Valley, en Canóvanas, provocando que varios sectores se quedaran sin luz.

"Subestación fuera por falla local. Si no tienes luz NO es por falta de generación. Son averias de Luma. No ha habido relevo por generación en dos dias desde que se anunció la posibilidad del mismo. Si no tienes luz tienes que llamar a Luma", publicó en Twitter Jorge Bracero de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Por su parte, LUMA Energy dijo que personal trabajaba con la situación.

Looza valley. Subestación fuera por falla local. Si no tienes luz NO es por falta de generación. Son averias de Luma. No ha habido relevo por generación en dos dias desde que se anunció la posibilidad del mismo. Si no tienes luz tienes que llamar a Luma pic.twitter.com/vVgbYCUr9X — Jorge Bracero AEE (@JorgeBraceroAEE) May 20, 2022

El pasado miércoles, una falla de un conductor aéreo en la subestación de Humacao ocasionó que aproximadamente 12,000 clientes de LUMA Energy se quedaran sin energía eléctrica en varios municipios.

"Este incidente es un ejemplo del estado frágil extremo de la red eléctrica en Puerto Rico como resultado de años, sino décadas, de mala administración y abandono del operador previo. LUMA está trabajando cada día de manera diligente para abordar estas situaciones y construir un sistema más confiable y resiliente para nuestros clientes. Las brigadas de LUMA fueron despachadas rápidamente al lugar y comenzaron a realizar evaluaciones y reparaciones para así restablecer la energía de los clientes afectados de la manera más rápida y segura posible", manifestaron en un comunicado de prensa.