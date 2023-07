Ayden Owens y Yariel Soto hacen historia en el atletismo puertorriqueño

Dos extenuantes días concluyeron para los puertorriqueños Ayden Owens y Yariel Soto con un sabor de gloria, tras alcanzar la cima con un oro y un bronce, respectivamente, en el decatlón de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Esta histórica gesta incluye un récord para los Juegos de 8,281 puntos de Owens, pulverizando el 8,118 puntos de Raúl Duany de Cuba, realizado en Maracaibo 1998. Además, es la primera vez que dos decalistas puertorriqueños suben al podio en el mismo evento, gracias al esfuerzo monumental de Soto en la carrera de los 1,500 metros para alcanzar la tercera posición en la prueba de 10 eventos.

Sin duda, fueron días de sol, humedad y mucha lluvia. Dolores corporales que atacaban la mente de ambos competidores.

Owens, líder del evento, pudo superar las expectativas físicas en el segundo día, sacando vida y corazón en los restantes eventos de la prueba en los 110 metros vallas, disco, la pértiga, la jabalina y en los 1,500 metros. Su queja corporal era en una rodilla, la cual estuvo vendada en la jornada final. Eso provocó un poco de frustración en el atleta, que tuvo que dialogar con su equipo de trabajo para poder desarrollar su plan y ganar.

Por su parte, Soto se adueñó de la pista en los 1,500 metros. Fue adelantando el paso, dejando atrás a su compañero Owens, el dominicano José Paulino, quien amenaza con arrebatarle la tercera posición. Fue en la última vuelta que el impulso llegó, despegándose cada vez más de los competidores y llegar solo a la meta con tiempo de 4:26.50.

Ambos atletas celebraron abrazados sus triunfos. Alzaron la monoestrellada en señal de victoria, honra y gloria para su patria, Puerto Rico.

Más temprano, el barranquiteño Héctor Pagán bañó de oro la pista del Estado Nacional Jorge El Mágico González.

El puertorriqueño dominó la prueba en los últimos 300 metros con tiempo de 14:07.17. Este se fue despegando de sus rivales Diego García de México (14:11.12) y el colombiano Carlos Sanmartín (14:14.08).

“Estoy bien emocionado. Soñaba con estar aquí. Llegué. Hice el trabajo. De verdad, estoy bien contento de que me hayan salido todas las cosas bien. Esto gracias a un equipo de trabajo que tengo y a mi pueblo Barranquitas que siempre me respalda, deben estar gozándoselo. ¡Qué bueno llevar alegría al pueblo como tanto ellos me la dan a mí!, dijo el prócer campeón en la Liga Atlética Interuniversitaria y de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Pagán volverá a la pista a correr el evento de los 10,000 metros el viernes a las 7:30 p.m. (5:30 p.m. El Salvador).

OTROS FINALISTAS

Gabriella Scott pasó a la final de los 400 metros con tiempo de 51.24 segundos. Esta final será el jueves a las 9:30 p.m. (7:30 p.m. El Salvador).

El especialista en los 800 metros, Ryan Sánchez, pasó a la final de su evento con el segundo mejor tiempo de la serie dos. Este fue de 1:47.65. La final será este miércoles a las 8:10 p.m. (6:10 p.m. El Salvador).