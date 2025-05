Ayuda de hasta $800 para pagar la luz: quiénes cualifican y cómo solicitarla

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, junto al administrador de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Lcdo. Ramón Burgos Bermúdez, anunciaron el pasado martes el comienzo oficial del recibo de solicitudes para el desembolso del incentivo de LIHEAP para el pago de energía.

Desde el pasado jueves, 8 de mayo, personas de bajos recursos que enfrenten una suspensión del servicio de energía eléctrica pueden solicitar el incentivo económico de hasta $800, dependiendo de la composición familiar y la necesidad económica del solicitante.

Para poder cualificar, los interesados deberán presentar evidencia de ingresos. Por ejemplo, una persona sola no debe generar más de $1,025 mensuales. Mientras, una familia de dos personas no puede exceder los $1,340 y una de cuatro personas debe ganar menos de $1,971 al mes. Además, la deuda no debe excederse de $5,000.

La solicitud puede realizarse en línea a través del portal digital de ADSEF o llamando al 787-792-3733. También es posible acudir a cualquiera de las 88 oficinas locales del Departamento de la Familia alrededor de la isla.

La ayuda estará disponible hasta el 30 de septiembre, o hasta que se agoten los fondos. Se estima que alrededor de 40,000 personas podrían beneficiarse del programa.

El subprograma de Crisis de Energía ofrece ayuda económica a familias que carecen de ingresos y recursos para resolver una situación ocasionada por la falta de combustible o energía eléctrica en el hogar.‍ Visita la página aquí

Puedes someter la solicitud a través de serviciosenlinea.adsef.pr.gov