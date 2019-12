¡Ayuda! Madre necesita urgentemente un trasplante de riñón

Frances Carrasco es una madre de 42 años que cada día lucha por su vida, ya que fue diagnosticada con fallo renal crónico, lo que la obliga a dializarse.

La mujer necesita urgentemente un trasplante de riñón, el cual tiene un costo de $10,000, monto con el que no cuenta, por lo que apela al corazón del pueblo para poder sufragar los gastos de la operación.

“Es necesario que pronto me trasplante el riñón porque tengo episodios de presión baja y eso es que el cuerpo ya no está asimilando las diálisis.”, explicó Carrasco.

Frances se dializa cada tres días y el tratamiento dura cuatro horas.

“Ya yo no voy al baño a orinar. Tengo todos esos líquidos y todas esas toxinas dentro del cuerpo. Entonces te comienzas a hinchar. Se te hincha la cara, la barriga, todo. Sientes mal sabor en la boca. No te dan deseos de comer, porque pues, estás tan intoxicada que no puedes.”, dijo.

La operación sería en el Hospital Auxilio Mutuo, institución que incluso requiere otros pagos para el tratamiento médico. Frances solo cuenta con el plan de salud del gobierno, ya que tuvo que dejar de trabajar para atenderse.

“Si yo me hago el trasplante puedo volver a trabajar. Podré estar bien y en el nombre del Señor, volver a trabajar.”

Si usted desea ayudar a Frances, puede hacerlo depositando a través de la cuenta de ATH Móvil al 787- 910-0910.

