Bad Bunny anuncia nuevo sencillo; esta es la fecha y hora de estreno

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny dio a conocer que su nuevo sencillo, que se titula en inglés “Where She Goes”, será lanzado tan pronto como este jueves, 18 de mayo.

A través de una historia de Instagram, el cantante compartió brevemente los detalles del lanzamiento, así como lo que parece ser el arte oficial del tema musical.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, indicó además que la nueva canción estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir de las 5:00 p.m. hora de Los Ángeles (8:00 p.m. hora de Puerto Rico).

Captura de pantalla

"Where She Goes" promete ser otro éxito en la ya impresionante carrera de Bad Bunny. El talentoso cantante ha demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar a su audiencia con su estilo único y su música auténtica.

Recientemente, el artista boricua, subió un adelanto en sus redes sociales de una canción en español y no en inglés, como el título del sencillo.

