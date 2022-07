Bad Bunny invita a limpiar las playas: conoce dónde y todo lo que debes saber

Varias organizaciones se unirán al llamado del exponente urbano Bad Bunny de limpiar las playas de Puerto Rico este domingo.

El intérprete de "Tití me preguntó", invitó a las miles de personas que presenciaron la primera función de su concierto de "Un verano sin ti" y que se transmitió en Telemundo Puerto Rico, a ayudar en la limpieza de nuestras costas.

“Cuando vayan a la playa llévense su bolsa de basura, recoja su basura, no dejemos basura en la playa. Si ve una basura que no lo tiró usted, recójalo por favor. Es como ver a alguien morir y no ayudarlo”, expresó el jueves.

El Conejo Malo anunció que el domingo irá a las playas, pero no adelantó a cuál asistiría.

Ante esto, varias organizaciones convocaron a los ciudadanos a participar de la limpieza en varios puntos de la isla.

Estas son: