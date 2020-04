Baja en la luz podría ser de hasta 25%, según José Ortiz

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz dijo el viernes que los consumidores podrían ver una baja en el costo de la electricidad de hasta un 25 por ciento a partir del 1 de junio, como secuela de la caída en el precio de petróleo por la pandemia del COVID-19.

“Estamos trabajando de la mano con el Negociado de Energía. Nosotros ya para el 15 de mayo tenemos que mostrar el cierre de abril, cuánto nos costó el petróleo y yo te garantizo que ya para junio primero debe ya la gente comenzar a recibir facturas muchísimo más bajitas, sustancialmente por el costo del petróleo ha bajado dramáticamente que se ha unidos a iniciativas que ya teníamos como gas natural en San Juan 5 y 6 y otras iniciativas de ahorro”, dijo Ortiz en entrevista radial (NotiUno)

“Todo ha coincidido y se lo vamos a mostrar al Negociado de Energía que es quien decide de cuánto va a ser la factura. Hay muchas iniciativas que van a la baja para el consumidor… Yo no puedo decir, pero no me extrañaría que hasta un 25 por ciento de la factura pueda reducirse. Esta baja en la factura eléctrica es bien importante para la recuperación de Puerto Rico y su economía”, agregó.

De otra parte, el funcionario aseguró que las instalaciones de la corporación cuentan con la capacidad para suplir la baja demanda actualmente, por lo que no deben haber apagones.

“Tenemos capacidad para el verano. De hecho, tenemos más capacidad que el año pasado a pesar que obviamente este año esperamos mucho menos demanda porque la economía aún cuando se reactive va a tomar un crecimiento gradual. Tenemos cerca de 1,000 megavatios en reserva aún en los meses picos del verano que son históricamente entre agosto y septiembre”, dijo Ortiz.

Asimismo, dijo que ahora la AEE cuenta con equipos que no tenían previamente como la Central Aguirre 2 de 450 megavatios que había estado fuera de servicio por espacio de 10 meses por una vería con un transformador.

Sobre Costa Sur, que fue afectada por el terremoto de enero pasado, Ortiz dijo que “es importante, pero no es vital”. Dijo que esperan arrancarla para el 18 de julio y que hay cuatro compañías laborando para que la unidad 5 entre en servicio.

“No veo un peor escenario… Aunque no tenemos Costa Sur 5 y no tenemos hasta quizás una o dos semanas a Aguirre 2, ahora mismo estamos operando y tenemos capacidad suficiente. Yo no veo ningún problema de aquí al resto del año. Dios quiera y se reactive la economía con fuerza, pero aún así nosotros tenemos suficiente capacidad aún asumiendo la demanda del años pasado que estábamos operando normal”, insistió.

Sin embargo, dijo que la AEE ha experimentado una merma en ingresos y en demanda, dado el cierre de comercios por la situación del coronavirus. Dijo que la demanda estaría en general entre 3 y 5 por ciento por debajo de lo normal. Sobre la merma en ingresos, mencionó el caso del Hotel El Conquistador de Fajardo, que en sus mejores momentos le dejaba 900 mil dólares mensuales.

Por otro lado, el presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico y Energía, Víctor Parés Otero le envió una misiva a Ortiz, para conocer el estado de los trabajos en la central Costa Sur en Guayanilla, luego de la última vista pública en la que el funcionario dio a conocer que se restablecería la Unidad 5 de la planta para que esté en funcionamiento.

Sobre 400 mil contribuyentes se beneficiarán del incentivo económico.

Señaló que el pasado 22 de abril, Ortiz envió a la Comisión un primer informe sobre el estado de los trabajos en Costa Sur. En el mismo, se detallan los trabajos realizados hasta el momento para que entre en función la Unidad 5 de la Central. Entre éstos se encuentran reparaciones estructurales llevadas a cabo por la compañía General Electric, lavado de la caldera y reparación del tanque condensado. El ingeniero indicó que esperaba tener la Unidad 5 operando para el mes de agosto de este año.

Por otro lado, Ortiz informó sobre varios procesos de solicitud de propuestas (RFP) adicionales, los cuales se encuentran en distintas etapas, para la reparación de la Central Costa Sur. Las propuestas solicitadas fueron para la remoción de asbesto, remoción de plomo, reparación de cuarto de consola, cuarto de ingeniero y cuarto de compresores, y mitigación de terreno contaminado, entre otros.

