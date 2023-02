Masacre en Cataño: fallece menor de cuatro años que había resultado herido

La Policía confirmó este martes que falleció uno de los menores de cuatro años que había resultado herido en la balacera en el residencial Jardines de Cataño, ocurrido durante la noche del lunes.

El tiroteo dejó el saldo de otros dos hombres muertos, identificados como Johnny Jay Osorio García y Jesús Carrasquillo Alicea, ambos de 24 años. Este último poseía expediente criminal por Ley de Armas.

Dos menores de 9 y 10 años también resultaron heridos en el incidente y fueron transportados al Centro Médico de Río Piedras.

Se trata de la primera masacre del 2023.

En medio de un cumpleaños, sicarios dieron muerte a dos hombres y dejaron a tres menores heridos.

Según información preliminar, el incidente ocurrió en medio de la celebración de un cumpleaños. El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, habló con uno de los heridos y narró cómo los niñitos intentaban protegerse del intenso tirotoeo.

"Fui a darle apoyo a su mamá la cual conozco, hablé con él, es un niño afable, un niño bueno y estaba contento. Hay un dato importante que me dijo, le hice varias preguntas y dentro de las preguntas me contestó; yo fui a salvar a mi hermanito”, indicó el ejecutivo municipal.

Familiares de una de las víctimas fatales llegaron hasta la escena.

"Él se lo buscó... el diablo se lo llevó", expresaron.

En la escena, se ocuparon casquillos calibre .40, 7.62 x 39, y un vehículo Honda Accord.

Se expresa madre de menor asesinado: "Esto tiene que parar"

Por su parte, la madre del menor asesinado en el incidente, acudió a la red social de Facebook para expresar su dolor.

"No sé ni que desir solo que los persones Dios porque yo no me quitaron mi hijo me quitaron mi bb y mientras ustedes duermen yo solo oraba por una oportunidad de vida para mi hijo y mientras ustedes abrazan su familia yo tendré que despedir mi hijo solo tendré que arregindarme de solo un recuerdo para vivir y solo buscar alguna opción para continuar con vida... Mientras ustedes respiran un nuevo día mi hijo ya no está mientras ustede se esconden yo tengo que decirle la verdad de frente a mis. Otros hijos Es mucho pedir que los niños que tengan paz y no resulten siendo víctimas de la maldita calle cuando ellos solo juegan con juguetes y no se pueden defender esto tiene que parar"

REACCIONA LA SECRETARIA DE LA FAMILIA

"La pérdida de un niño de 4 años en medio de una balacera entre delincuentes, nos genera una tristeza indescriptible, pero también una indignación ante la cual no podemos callar. Quienes cometieron estos asesinatos, evidentemente, no tienen una pizca de humanidad.

No puedo ni imaginar el dolor de esa madre y ese padre, que vieron cómo un acto violento y vil le arrebató la vida a su pequeño.

Como sociedad, y eso nos incluye a todos -sociedad civil, empresa privada y gobierno- debemos replantearnos dónde hemos fallado, como para que el respeto a la vida haya pasado a un segundo plano, y encaminar nuevos esfuerzos de prevención.

Mis condolencias a esa familia y nuestras oraciones para que los otros dos pequeños puedan recuperar prontamente."