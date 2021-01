Banderas a media asta por muerte del líder de la Congregación Mita

Las banderas ondearán a media asta tras el fallecimiento de Teófilo "Aarón" Vargas Seín -líder de la Congregación Mita-, según el alcalde capitalino, Miguel Romero.

Romero declaró tres días de duelo en el Municipio de San Juan y sus dependencias.

“Mi más sentido pésame y abrazo solidario a la Congregación MITA en San Juan, en Puerto Rico y alrededor del mundo, ante la irreparable pérdida de su líder y Padre Espiritual, Aarón. El legado de sus aportaciones a favor de las comunidades y de su Iglesia perdurará por siempre. Que en paz descanse”, dijo en comunicado.

“Desde que nos enteramos de la triste noticia de la partida en vida de Aarón, he estado al pendiente y me he puesto en la disposición para cualquier cosa que necesite esta comunidad. Es con gran dolor que nos despedimos de un fiel creyente, arraigado a sus creencias, pero por encima de todo, a su comunidad; que descanse en paz”, agregó.

Aarón, falleció este lunes a sus 99 años.

