Beyond Sausage | Pizza Hut ofrece un ingrediente de carne a base de plantas

Pizza Hut ofrece, a partir del 10 de agosto, un ingrediente de carne a base 100 por ciento de plantas al debutar dos Beyond Sausage Pizzas.

Las Beyond Sausage Pizza & Beyond Sausage Veggie Pizza estarán disponibles en cinco restaurantes del área metropolitana: Lomas Verdes en Bayamón, plazoleta Parada 18 en Santurce, avenida César González en Hato Rey; y Campo Rico y Los Colobos en Carolina. Como parte de oferta por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

"En Pizza Hut estamos encantados de ser la primera cadena de pizza en traer este ingrediente delicioso y nutritivo a la mesa del consumidor puertorriqueño", dijo Ana Agrelot, vicepresidenta de mercadeo de Encanto Restaurants.

“Las Beyond Sausage®️ Pizza & Beyond Sausage Veggie Pizza son una gran opción para los clientes que buscan probar una proteína a base de plantas sin sacrificar el sabor icónico, la jugosidad y textura de un ingrediente tradicional de carne", agrega en comunicado.

"Estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra asociación con Yum! Brands para ofrecer una opción de salchicha a base de plantas en una marca tan icónica como Pizza Hut en Puerto Rico", dijo Chuck Muth, director ejecutivo de crecimiento, Beyond Meat.

Más sobre Beyond Sausage

Beyond Sausage está hecho con ingredientes simples, a base de plantas, sin organismos genéticamente modificados (OGM), soya, gluten o ingredientes artificiales.

Todos los productos Beyond Meat son diseñados para igualar o superar el valor nutricional de sus contrapartes— proteínas de origen animal. El Beyond Sausage que será ofrecido en Pizza Hut obtiene su proteína de guisantes y arroz, y no contiene colesterol, antibióticos u hormonas.

