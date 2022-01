“Beyond Van Gogh: An Immersive Experience” anuncia experiencia única para enamorados

La sociedad de productores a cargo de "Beyond Van Gogh: The Immersive Experience" anunció que la exhibición será escenario de una experiencia única para San Valentín, y que, gracias a la gran recepción del público, la misma se extenderá hasta el domingo, 13 de marzo de 2022.

“Estamos emocionados y honrados con la acogida que la exhibición ha tenido entre el público puertorriqueño y todos los momentos inolvidables que han vivido durante sus visitas. ¡Hasta propuestas de matrimonio hemos tenido en la exhibición! Por esto, anunciamos hoy que estaremos ofreciendo una experiencia romántica única para el Día de San Valentín, y que hemos logrado extender la presentación de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience por un mes más, lo que permitirá que un mayor número de personas interesadas disfruten de esta experiencia”, dijo Paco López, de No Limit Entertainment.

La sala principal de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience, que se presenta en el Coliseito Pedrín Zorrilla en Hato Rey, proveerá la ambientación para una cita inolvidable en medio de las obras de Vincent Van Gogh. La experiencia incluye el recorrido completo de la exhibición, culminando en una mesa para dos, una botella de champagne, y una bandeja de cortes fríos, entre otras sorpresas más.

Esta exclusiva experiencia estará disponible solo el 14 de febrero, en cuatro horarios distintos: 4:00 a 5:30 p.m., 6:00 a 7:30 p.m., 8:00 a 9:30 p.m. y 10:00 a 11:00 p.m. Cada función tendrá 18 mesas disponibles solamente. El costo es de $250 por pareja e incluye dos entradas a la exhibición, mesa para dos, una botella de champagne y una bandeja de cortes fríos.

Hasta marzo Beyond Van Gogh: The Immersive Experience

De otra parte se informó que, a petición del público, la exhibición se extiende hasta el 13 de marzo de 2022, permitiendo que más personas conozcan y disfruten de la inmersión en las obras de Vincent Van Gogh.

El recorrido de Beyond Van Gogh: The Immersive Experience, permite que los visitantes se sumerjan en más de 300 obras, incluyendo clásicos como "La noche estrellada", "Los girasoles" y "Terraza del café por la noche". El arte de Van Gogh cobra vida, apareciendo y desapareciendo, fluyendo a través de múltiples superficies y acaparando los sentidos con su inmenso detalle. Las palabras del pintor, junto con una partitura sinfónica, hilvanan el recorrido en el que los visitantes encontrarán una nueva apreciación del impresionante trabajo de uno de los artistas más grandes y controvertidos de los últimos 250 años.

Los boletos para Beyond Van Gogh: The Immersive Experience están disponibles a través de Ticketera.com y hay opciones para grupos. El horario de visitas a la exhibición es de martes a jueves de 12:00 p.m. a 8:45 p.m.; los viernes de 12:00 p.m. a 9:30 p.m.; sábados de 10:00 a.m.a 10:30 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Permanece cerrada los lunes.

Los asistentes deben usar mascarilla en todo momento, mostrar evidencia de vacunación y entrar a la exhibición en grupos de un máximo de 45 personas, cada 15 minutos.