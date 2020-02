Boricua reconocida entre mejores científicas del mundo

Reconocida como una de las mejores 100 científicas a nivel mundial, la doctora en química Marissa Morales destacó la influencia que tuvo lo aprendido en el Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para desarrollar las destrezas que hoy la hacen brillar en su disciplina.

Morales afirmó que la metodología y ética de trabajo que desarrolló mientras realizaba su bachillerato y maestría en el recinto mayagüezano de la UPR ha sido fundamental en su carrera como científica, al punto de recibir el prestigioso premio conocido como R&D 100 (Research and Development), por el diseño de un sistema conocido como Grid Agent, compuesto por diversos sensores que monitorean una red eléctrica. Este galardón es considerado el equivalente a un Oscar, en el campo de la invención científica.

En la actualidad, la egresada se desempeña como auxiliar de investigación y gerente de proyectos para el Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL), uno de los siete localizados en todo Estados Unidos, que le provee resultados de investigaciones al Departamento de Energía, a nivel federal.

“Cuando vienen estudiantes del Colegio de Mayagüez a trabajar con nosotros y hacer investigaciones en nuestro laboratorio, aprecio la excelente formación que tienen sus egresados. Al igual que a ellos, el Departamento de Química me dio muchas herramientas, en especial: el trabajo en equipo y los informes que se redactan en el laboratorio”, indicó Morales.

Nacida en San Juan, Morales se crió en el barrio Galateo del pueblo de Toa Alta. De padres educadores, la investigadora es producto del sistema de enseñanza público de Puerto Rico donde completó sus grados elemental, intermedio y superior. Asimismo, completó estudios doctorales en Ciencias e Ingeniería Energéticas en la Universidad de Tennessee, en el año 2017. En sus años de infancia, recordó sus deseos eran trabajar en una compañía de cosméticos.

“Cuando yo estaba en la escuela, me gustaba mezclar cosas. Llega el momento cuando tengo que tomar la decisión sobre lo que voy a estudiar, pensé que para mí sería perfecto trabajar en una compañía que elabore cosméticos. Me gustaba mucho los temas relacionados con el maquillaje, la ropa y la moda. Mi mamá se percató que yo tenía buenas notas en ciencias y me sugirió que estudiara una carrera científica. Así comenzó todo”, relató la egresada del recinto mayagüezano de la UPR.

Aunque concluyó estudios en el RUM, la profesional de las ciencias recordó que inició sus primeros años de estudio en la UPR de Bayamón y al tercer año radicó al programa de traslado para finalizar el bachillerato en Química.

Con relación con el trabajo que hoy realiza, explicó que el sistema integra 16 diferentes sensores donde se puede ver un procedimiento de distribución de energía eléctrica, el cual tiene dos funciones, adquirir información del estado físico del mismo y del estado cibernético para poder entender, “si hay una falla o predecir una falla, o si es física o es provocada por un ataque cibernético”.

Ante los logros de la científica, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, resaltó las ejecutorias de esta química toalteña que enaltece a la numerosa cría colegial.

“Los logros que ha obtenido la doctora Marissa Morales comprueban que el Colegio de Mayagüez ofrece una educación íntegra que se ajusta a las necesidades de los diferentes centros de trabajo a nivel mundial. Nos llena de gran orgullo la importante gesta de esta científica puertorriqueña que pone en alto el nombre de nuestra institución. Le deseamos que siga adelante brillando en sus proyectos profesionales”, expresó el Rector.

Por su parte, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR, felicitó a la doctora Marissa Morales por la excelencia demostrada, elevando el nombre de la Universidad de Puerto Rico y de la isla al más alto sitial en las ciencias.

“A la doctora Morales mis felicitaciones, su esfuerzo, disciplina y compromiso la han llevado a recibir una distinción única a nivel mundial. Hoy no solo es un orgullo para la Universidad de Puerto Rico, ejemplo de la excelencia que promueve nuestra institución, es también un modelo de igualdad, inclusión e inspiración a seguir. Me enorgullece que en momentos en que la comunidad internacional realiza un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres en la ciencia, usted realiza una aportación histórica, dando cátedra de la excelencia y éxito en este campo. Nuestra comunidad universitaria la celebra”, indicó Haddock.

