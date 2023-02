Levanta suspicacia testimonio sobre desaparición de pescadores en Rincón

La Guardia Costera y la Policía de Puerto Rico buscan a dos pescadores que partieron desde Rincón a eso de las 4:00 a.m. del sábado hacia Mona, y no han regresado.

Los hombres fueron identificados como Luis Eliel Guerra de 29 años y Wilson Negrón, quienes habrían salido en un bote “Aquasport” de pesca recreativa y debían regresar a las 2pm del sábado a puerto seguro.

Sin embargo, levanta incertidumbre y suspicacia a las autoridades el testimonio de la persona que supuestamente divisó la embarcación a la deriva, ya que no se han comunicado de nuevo con la Policía.

“Hay una persona que vio la lancha a la deriva. Persona que no hemos podido localizar porque tampoco se ha comunicado con nosotros, así que eso levanta un poco de suspicacia”, dijo el teniente coronel de la Policía, Roberto Rivera, en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Estamos en esa situación de esa alegada persona que dice que vio esa embarcación a la deriva, pero no se ha comunicado, no hemos podido localizarlo, así que no sabemos si en efecto es cierto o no esa información”, agregó.

Rivera añadió que el vehículo de los pescadores apareció en la zona de Rincón sin signos de violencia. Por otro lado, la esposa de uno de los desaparecidos dijo que había salido de su casa, y luego de regresar, se percató que el hombre no estaba.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, informó que la búsqueda sigue activa, pero se podría suspender sujeto a si reciben más información.

“Al momento no hemos encontrado ningún tipo de señal. Ni en tierra ni en el agua”, indicó.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que, si conocen sobre el paradero de los pescadores, se comuniquen al Centro de Comando Sector San Juan al 787-289-2041.