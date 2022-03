Buscarán nuevo administrador para el sistema de AutoExpreso

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el martes que próximamente saldrá una solicitud de subasta para conseguir un nuevo administrador para el sistema AutoExpreso.

“Primero, la legislación no contempla un aumento en ese aspecto. Así que eso es una cuestión de una interpretación que le están dando. De los peajes hay un Request For Proposal nuevo para atender ese asunto. El contrato que se había dado es uno transicional y va a salir una subasta de un nuevo contrato para atender precisamente la inquietud que ha manifestado el pueblo”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

“Se dio instrucciones al equipo de trabajo de Fortaleza, así como habían impartido instrucciones en la mañana al director de Carreteras para que atendieran esto y se evalúe en plena justicia persona que no se merece la multa, persona que no debería tenerla. Lo que está indicando el señor portavoz es que desde el día de hoy van a salir los procesos administrativos necesarios para comenzar a evaluar una nueva compañía, un Request For Qualifications para hacer un Request Of Proposal y que compitan compañías con la tecnología y recursos necesarios para evitar que esto continúe pasando en el futuro. Es decir, solucionar los problemas que hay actualmente y los reclamos de los ciudadanos”, dijo por su parte Carlos Rivera Justiniano, director de asesores legislativos.

Son muchas las quejas de ciudadanos que reciben multas.

En junio de 2019, luego de que le quitaron el contrato de operación a GILA, la Autoridad de Carreteras le dio el contrato de forma temporal a Professional Account Management (PAM). Ambas compañías pertenecen a la empresa Navient.

El domingo, el representante del PNP, José “Memo” González solicitó la cancelación del contrato de operación del sistema Autoexpreso de manera inmediata.

Las expresiones de los funcionarios se dieron al culminar una reunión de la Conferencia Legislativa del PNP con el gobernador Pedro Pierluisi.