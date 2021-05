“Cada cual tiene que cumplir con su misión” dice Pierluisi sobre su relación con la Asamblea Legislativa

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el viernes sobre su relación con la Asamblea Legislativa que “cada cual tiene que cumplir con su misión”.

“La Rama Legislativa tiene una función legislativa y una función fiscalizadora. De igual manera, principalmente el Senado tiene la función de brindar consejo y consentimiento en cuanto a los nombramientos del Ejecutivo. La Rama Legislativa tiene que cumplir con esa misión, cumplir con esa responsabilidad y responderle al pueblo”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“En el caso de la Rama Ejecutiva, mi misión es principalmente administrar el gobierno y estamos enfocados en eso. Aquí no vamos a parar. Nada ni nadie va a parar o paralizar la labor administrativa del Gobierno. Nosotros nos vamos a encargar de hacer la obra que el pueblo espera con todos estos fondos federales que tenemos a nuestra disposición. Y lo ocurrido no va a entorpecer esa gestión. Eso queda atrás, yo siempre miro hacia adelante. Y voy a repetir lo que he dicho anteriormente de que para pelear se necesitan dos”, añadió.

Dice que no utiliza la confirmación de los nombramientos como ficha de negociación para obtener algo a cambio.

Sobre la solicitud de diálogo que le han hecho los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el gobernador respondió que “por mi manera de ser, yo siempre estoy dispuesto al diálogo y atiendo cualquier reclamo o cualquier solicitud de reunión y eso no va a cambiar. Pero yo no puedo quedarme atascado, pasó lo que pasó, pero ya”.