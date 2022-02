Caen “como balde de agua fría” expresiones del gobernador

El presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Juan Vega Quiñones catalogó el martes como “un balde de agua fría” las expresiones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi sobre los policías y bomberos, al reaccionar sobre la advertencia de los bomberos a continuar con el llamado “red flu” como método de presión para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo.

“Me sorprendió grandemente las expresiones del Gobernador ante nuestros reclamos. Sentí que ni él ni la Secretaria de la Gobernación, quien también hizo expresiones similares, tienen empatía o sensibilidad con nuestros compañeros bomberos. Nos faltaron el respeto a todos”, sostuvo Vega Quiñones, quien pertenece al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en declaraciones escritas.

Las expresiones de Vega Quiñones se producen en reacción a las hechas por el mandatario durante el anuncio de un alza salarial para los maestros cuando, a preguntas de la prensa sobre el reclamo de los bomberos, este dijo que “nadie está obligado a ser policía ni bombero."

Catalogaron de ofensivas sus declaraciones sobre que "no están obligados a ser bomberos ni policías".

Pierluisi dijo que “defender la seguridad pública es un deber sagrado. El que asume ese deber lo tiene que asumir sin condiciones. No es un deber que uno deba relegar y hay formas y maneras de protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás cuando es tu deber. Nadie está obligado a ser policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Si cuestionan si debe seguir haciéndolo porque la paga no es la que espera, no está obligado a permanecer. Ahora, si permanece en esa posición, tiene que cumplir con su deber. No hay alternativa”.

“El gobernador sabe que muchos de nosotros no escogemos pertenecer al contingente de seguridad pública. Estamos aquí por necesidad, porque necesitábamos trabajar y lo hicimos con el compromiso de proteger y salvar vidas en situaciones de emergencia. Somos empleados que nos jugamos la vida cada vez que ponchamos para entrar a nuestro turno”, sostuvo Vega Quiñones.

Añadió que Pierluisi debe tener cautela en las expresiones que hace sobre los empleados públicos, ya que estos son los encargados de implantar la política pública del gobierno de turno.

“Somos servidores de alto riesgo Gobernador y merecemos un salario y un retiro digno. Si su gobierno no defiende a las trabajadoras y trabajadores de este país, estos se verán obligados a hacer los reclamos de la manera que entiendan pertinente”, concluyó.