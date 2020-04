Cámara aprueba legislación para ayudar a la economía en emergencia del COVID-19

La Cámara de Representantes le dio paso el lunes durante su Sesión Ordinaria, al Proyecto de la Cámara 2468, para establecer la “Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del COVID-19”.

Con la medida se establece la política pública, los programas gubernamentales y las medidas económicas o contributivas que ayuden al impulso de la economía afectada por la pandemia que afecta a la Isla desde el pasado mes de marzo.

Según se informó en declaraciones escritas, entre las iniciativas de esta legislación de la autoría del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez y los representantes, Antonio Soto Torres y Víctor Parés Otero, se encuentra el establecimiento de un programa de créditos contributivos reembolsable a industrias o negocios por nómina pagada, que serán pagados por el Departamento de Hacienda (DH) en o antes de 45 días, luego de su solicitud así como un programa de ayuda económica para hospitales públicos y privados.

También se introdujeron enmiendas para crear un fondo común de reembolso a los hospitales por compra de equipo crítico relacionados al COVID-19 entre los que se considerará materiales tales como ventiladores, equipo de protección personal que incluye mascarillas, guantes y batas. Además, se decreta una moratoria de tres meses en el pago de electricidad para los hospitales durante los meses abril, mayo y junio. El 75 por ciento del monto total de esta cantidad será pagado en un periodo de 12 meses.

De igual modo, se introdujeron enmiendas a la medida para que no se les retenga a las personas que trabajan por servicios profesionales el 10 por ciento de sus ingresos en el periodo que va desde el 23 de marzo hasta el periodo del 30 de junio. Sin embargo, esto no exime al profesional informar de estas cantidades no retenidas y a su vez, la agencia o patrono también deberá informar esta cifra.

Asimismo, quedan paralizados los procesos de desahucio en arrendamientos sobre la vivienda principal hasta un mes después de que la gobernadora de Puerto Rico, mediante Orden Ejecutiva decrete el cese del estado de emergencia o hasta que finalice la vigencia de esta ley.

A su vez, fue refrendada la Resolución Conjunta de la Cámara 670, de la autoría de los representantes Wilson J. Román López, Joel Franqui Atiles, Michael Abid Quiñones Irizarry, José “Che” Pérez Cordero, José “Memo” González Mercado, Nelson Del Valle Colón, José Banchs Alemán y Francisco Parés Adorno para conceder un incentivo económico a los servidores públicos que laboran en el periodo de emergencia COVID-19, en la Unidad de Investigaciones Especiales y Maltrato de Menores y Adultos, adscritos al Departamento de la Familia.

El Cuerpo avaló el Proyecto de la Cámara 2458, del representante Rafael Rivera Ortega, para crear la “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico” con el propósito de promover, facilitar e incorporar en la jurisdicción los avances tecnológicos en la práctica de la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajo social, consejería en rehabilitación y terapia educativa.

El lenguaje de la pieza legislativa dispone que todo profesional, debidamente licenciado y autorizado a ejercer las prácticas antes descritas, pueda facturar los servicios provistos utilizando la ciberterapia, a las compañías de seguro de salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES), quienes vendrán obligados a pagarla como si fuera un servicio prestado de forma presencial.

Así también determina que durante situaciones de emergencia o de desastre, debidamente decretados por el gobernador de Puerto Rico o por el presidente de los Estados Unidos de América, los estudiantes con discapacidades registrados en el Programa de Educación Especial podrán continuar recibiendo sus servicios a través de la práctica de la ciberterapia, en la medida que sea posible para el especialista y el menor.

A renglón seguido, fue favorecido el Proyecto de la Cámara 2455, de la autoría del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para establecer la “Ley de Salubridad de Carros y Canastas de Compras de Alimentos”, a los fines de requerir que en todo establecimiento comercial donde se vendan alimentos y que cuente con carros y canastas de compra en los mismos, se provean toallas o algún otro tipo de producto desinfectante, y que se sometan estos a programas de limpieza y desinfección.

A la lista se une la Resolución Conjunta de la Cámara 664, del representante Francisco Parés Adorno, para establecer una moratoria, suspensión temporera o cualquier otra gestión pertinente a la venta, cesión, administración u operación de las instalaciones del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vega Baja y disponer que dicha instalación podrá ser utilizada como localidad temporera durante la emergencia del COVID-19 para la atención de los pacientes de la región infectados con el virus.

Del Cuerpo hermano, le dieron paso al Proyecto del Senado 1540, para enmendar la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo”, con el propósito de asegurar la cobertura de beneficios a cualquier empleado público o privado que resulte contagiado del virus COVID-19, mientras estuviera brindando un servicio autorizado durante la vigencia de la emergencia declarada por la gobernadora de Puerto Rico, a raíz de la pandemia.

Esta medida busca enmendar la ley antes mencionada que en la actualidad no contempla la cobertura, cuando el empleado no se desempeña en una instalación dedicada a brindar servicios relacionados su salud. Se introdujeron enmiendas para que incluya a los paramédicos, bomberos, policías, empleados de laboratorios clínicos y cuidadores en centros de envejecientes, entre otros.

La enmienda hará retroactiva al primero de marzo del presente año, los beneficios ofrecidos por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, “de este modo, ayudamos también a los patronos responsables para proveer medidas cautelares que prevengan el riesgo de falta de servicios y beneficios adecuados sobre potenciales contagios de sus empleados y clientes”.

También se avaló el Proyecto del Senado 1540 para enmendar la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer claramente la facultad de las Legislaturas Municipales de aprobar medidas remotamente y por medios electrónicos o cibernéticos, en casos de emergencia o fuerza mayor.

El Proyecto del Senado 1548 recibió el apoyo cameral para establecer y reglamentar el sistema de respuesta a llamadas de emergencias por casos de violencia doméstica vía el número telefónico 0-0-0, el cual se conocerá como “Llegó la hora cero”, que estará adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

De la misma manera, se favoreció la Resolución Conjunta del Senado 506 para establecer el “Programa de Emergencia de Apoyo al Contribuyente” o “PEDAC” con el fin de ordenar al Departamento de Hacienda a conceder un plan de pago a contribuyentes que sean individuos y/o pequeños y medianos negocios que, al radicar su Planilla de Contribución sobre Ingresos para el Año Contributivo 2019, tuviesen una responsabilidad contributiva sin cubrir que requiera pago

Seguido, se dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 507 para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar incentivos económicos a todos los centros de atención médica privados, tales como hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y Centros de Salud Familiar. Esto para apoyar a la industria privada de servicios de salud de la Isla ante la emergencia de salud pública que supone el Coronavirus 2019 (COVID-19); además de eximir a estas instituciones del pago de los servicios de agua y energía eléctrica por los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Por último, se consideró favorablemente la Resolución del Senado 510 para ordenar al Departamento de Hacienda a establecer una moratoria voluntaria sobre los planes de pago, a opción del contribuyente, sobre los pagos correspondientes durante la extensión de la declaración de emergencia en consideración a la pandemia.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 13 de abril, a las 11:00 de la mañana.

