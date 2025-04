Cámara aprueba nombramiento de Ferraiuoli como Secretaria de Estado

La Cámara de Representantes aprobó este lunes la designación de Verónica Ferraiuoli Hornedo, como Secretaria de Estado, tras celebrar una vista pública de confirmación.

Ferraiuoli obtuvo 39 votos a favor y 14 en contra.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El nombramiento requiere el aval del Senado, según dispone la Constitución de Puerto Rico.

Contesta preguntas sobre sus planillas y la posibilidad de conflito de intereses, por ser esposa de Francisco Domenech.

LA VISTA

Ferraiuoli Hornedo solicitó el lunes a los legisladores que no le hicieran preguntas sobre un antiguo incidente de violencia de género relacionado con su esposo, el designado secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes.

“Esos hechos ocurrieron cuando no era una figura pública, hace más de siete años. Somos personas imperfectas, que hemos cometido errores y siempre hemos tenido la fuerza para luchar por nuestro matrimonio, nuestras hijas, por nuestra familia y para perdonarnos”, expresó Ferraiuoli Hornedo durante la vista, en presencia de sus hijas.

La funcionaria designada pidió respeto y que ese asunto personal no fuera el enfoque de la discusión. “Con el mayor de los respetos y humildad solicito que ese asunto personal no sea el enfoque de nuestra discusión este día. Para mí es importante que no se empañe este día con preguntas malintencionadas, cuyo único propósito es reavivar una situación que ya quedó atrás en nuestras vidas”, añadió.

La designada también abordó alegaciones divulgadas recientemente sobre una supuesta gestión ante el Colegio de Médicos Cirujanos para favorecer a un amigo, lo que catalogó como falso. “Niego categóricamente que yo haya solicitado acción alguna al Colegio de Médicos a favor o en contra de ningún aspirante. Esa alegación es falsa”, afirmó en su ponencia.