Cámara aprueba proyecto para eliminar escoltas a exgobernadores

La Cámara de Representantes aprobó en la noche de este martes- en medio de un caldeado debate- el Proyecto de la Cámara 1135 que enmienda el Artículo 6 de la Ley 2 del 26 de marzo de 1965, y elimina la concesión de servicio de protección y escolta que ostenta un exgobernante, y para eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a los exfuncionarios.

La medida- aprobada a viva voz y en medio de gritos por parte del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Johnny Méndez Núñez- recibió una enmienda en el Hemiciclo cameral de la representante del PNP, Lourdes Ramos Rivera, para que los ahorros que puedan lograrse con la aprobación de la medida se envíen el Sistema de Retiro de Maestros.

A la vista pública no asistieron legisladores, ni los citados.

“Yo espero en dios que usted no necesite en algún momento escolta para llegar a su casa en Dorado, señor presidente”, dijo la representante Ramos Rivera, previo a presentar la enmienda.

Por su parte, coautor del proyecto y presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes Orlando Aponte Rosario, expresó en su turno a favor de la medida que “ha solicitado al Departamento de Seguridad Publica y al Negociado de la Policía, información que justificara el gasto de las escoltas de los exgobernadores. Cuantas amenazas, atentados, situaciones de riesgo han tenido estos funcionarios. Y al día de hoy, no hemos recibido esta información. Si en 41 días no la han provisto, es que no existe”.

Aponte Rosario citó parte de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando validó la Ley 7 del exgobernador Luis Fortuño Burset que validó el despido de empleados públicos. La comparación de aquel evento con la pretensión del proyecto recién aprobado en la Cámara provocó gritos de parte de Méndez Núñez.

“No se trata de exgobernadores azules. Solamente, se trata de todo exgobernador, sea popular o penepé. Tiene que tener el deber moral de desprenderse de las escoltas que no tienen ni ton ni son. Aquí todos andamos solos y cuando salgamos seguiremos solos”, expresó el representante Aponte Rosario.

Como coautores figuran el representante Juan José Santiago (PPD), Lissie Burgos (Proyecto Dignidad), Joel Franqui Atiles (PNP) y Mariana Nogales Molinelli (Movimiento Victoria Ciudadana).

El informe positivo de la medida incluye posturas a favor de la eliminación de los exgobernadores del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vila y Sila María Calderón Serra. No obstante, se desconoce la posición de los exgobernadores Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced.

Cuando se le preguntó al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia el pasado 24 de febrero sobre la medida, este expresó que “si lo que quieren es denegar o limitar esa discreción del secretario de Seguridad Pública y del comisionado de la Policía, no me parece razonable”.