Cámara aprueba proyecto para prohibir neveritas de “foam” en las playas

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó esta tarde el Proyecto de la Cámara 442, que busca prohibir las neveras de poliestireno, mejor conocidas como neveras portátiles de “foam”, en los balnearios, cuerpos de agua y playas de Puerto Rico.

Además, la pieza legislativa propone imponer multas de hasta $250 a toda persona que incumpla con la ley.

La medida fue avalada con 30 votos a favor durante la sesión ordinaria celebrada hoy, martes. Sin embargo, el proyecto contó con 12 abstenidos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante su turno de discusión, el representante Gabriel Rodríguez Agiló cuestionó que la medida no incluye definiciones “claras” de los conceptos de balnearios, cuerpos de agua y playas. El portavoz alterno del PNP señaló que las definiciones solo están incluidas en el informe del Proyecto.

“Esto es una medida que hay que estar claros en los puntos. No puede haber espacios ni zonas grises”, expresó el legislador. “En este tipo de medida es muy loable y necesario; es imprescindible la claridad y precisión del estatuto penal. Estamos hablando de crear multas”, agregó.

El Portavoz Alterno, además, inquirió sobre la agencia responsable de establecer la reglamentación para la aplicación de la ley; el costo de la rotulación de prohibición; el costo de la campaña de orientación sobre la ley, y a qué lugar serían destinados los fondos que generen las multas por infracción.

El representante Ángel Matos García, autor del Proyecto, manifestó que “esto es un proyecto de ley para prohibir neveras portátiles de ‘foam’ en balnearios, cuerpos de agua y playas. Eso es un término absoluto”.

En su turno a favor, el Portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara destacó que la medida incluye un índice de definiciones, en el cual se encuentran los conceptos de establecimiento comercial, neveras portátiles de poliestireno, vida marina y los tipos de poliestireno.

De igual forma, el legislador enfatizó que la pieza faculta al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al Negociado de la Policía y a la Policía Municipal como las agencias responsables de hacer cumplir la ley.

Aunque reconoció que la medida no presenta “una estructura fiscal”, el también representante por el distrito 40 de Carolina aseguró que las propuestas del Proyecto, como los rótulos y las campañas de orientación, serán sufragadas con los fondos que generen las multas por infracciones.

“Hay un proyecto de ley para un fin loable, en un área sensitiva natural, que se nutre a multa limpia. Los rótulos salen de los ‘tickets’”, dijo el portavoz.

“No estamos prohibiendo que en Puerto Rico se tengan (las neveras de ‘foam’), sino: no playas, no balnearios, no cuerpos de agua”, afirmó el legislador, al defender el daño ambiental y a la vida marina que ocasiona el poliestireno.

El representante Edgardo Feliciano Sánchez, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, igualmente se expresó a favor de la medida y defendió la implementación de la multa, pues reiteró que “tiene la finalidad de proteger el medio ambiente”.

“Lamentablemente, en ocasiones, hay que recurrir a imponer sanciones para lograr el objetivo de una ley. Cuando afecta el bolsillo, la gente aprende”, subrayó.

Todas las medidas atendidas en la sesión de este martes fueron aprobadas. Entre ellas, el Proyecto del Senado 48, con enmiendas, para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos.

La Cámara recesó los trabajos hasta el próximo lunes, 22 de marzo.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.