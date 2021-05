Cámara derrotaría solicitud de la JCF de $750 millones para LUMA Energy

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández adelantó que en la sesión ordinaria del miércoles van a derrotar la Resolución Conjunta de la Cámara 139 la cual asigna a la Autoridad de Energía Eléctrica $750 millones del Fondo General para, entre otras cosas, pagar a los acreedores.

La medida es una solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF). Hernández Montañez sostuvo una reunión en la noche del martes con varios integrantes del ente federal creado bajo la Ley PROMESA y estos insistieron en no enmendar el contrato de LUMA Energy.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) y ellos (la Junta) insisten en que enmendar el contrato es inconstitucional. Eso no es aceptable. La Comisión de Hacienda va a preparar el informe final y a mediodía baja al pleno y la vamos a derrotar. Y de aquí en adelante van a haber otros pasos. Pero lo importante es que no estamos aceptando la decisión de la Junta”, dijo Hernández Montañez a su llegada a La Fortaleza para reunirse con el Gobernador.

No obstante, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko les dejó saber -en la carta enviada el pasado sábado en la que le encomendaban la aprobación de la medida- que independientemente del proceder, la Ley PROMESA les permitía aprobar los fondos.

Están en paro de 24 horas.

“Discrepamos de la señora Jaresko. Esa carta fue unilateral, no hubo una votación del pleno de la Junta sobre ese particular. Pero nosotros vamos a agotar los remedios y vamos a ir a los tribunales. No solamente vamos a ir a los tribunales, esto se va a escuchar en Washington, porque nosotros vamos a llevar el mensaje al presidente de los Estados Unidos (Joe Biden) y al Congreso”, expresó el presidente cameral.

Según Hernández Montañez, la movida de la Junta, que tiene el visto bueno del Gobernador, es de corte republicano, lo cual no es cónsono con el actual liderato federal.

Aseguran que no corren peligros los fondos federales asignados para la reconstrucción del sistema.

