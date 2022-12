Cámara federal bajará a votación proyecto de estatus para Puerto Rico

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anunció este miércoles, que partirá esta tarde hacia Washington D.C. para presenciar la votación en la Cámara federal sobre el proyecto de estatus para Puerto Rico HR-8393.

“Si, esta tarde parto para Washington porque la información que tengo es que el proyecto (HR-8393). Va a bajar a votación en el pleno, en el Hemiciclo de la Cámara federal en el día de mañana, y yo voy a estar allí presente junto al líder de la mayoría para asegurarme que en las filas demócratas, básicamente todos o si no, la inmensa mayoría apoyan el proyecto”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Sé que la comisionada (residente, Jenniffer González Colón) va a hacer el esfuerzo para que se unan miembros del Partido Republicano para apoyar la medida. Mañana va a ser un día histórico porque esto va a sentar un precedente que no habíamos tenido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a estar avalando un plebiscito en el que no vamos a tener el estatus actual, no vamos a tener la colonia. Vamos a tener tres opciones no territoriales y no coloniales por requerimiento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Congreso asume la responsabilidad de implantar la opción de estatus que obtenga la mayoría”, añadió.

El gobernador estableció que de aprobarse la medida, tendrá dos años para convencer a los senadores federales para dar paso al proyecto de estatus.

“Esto ya sienta un precedente de política pública al más alto nivel. Y es claro cuál va a ser nuestra agenda en los próximos años en el Congreso, vamos a mover esta batalla al Senado de los Estados Unidos”, mencionó.

Por su parte, la comisionada residente expresó: “Hay una realidad este proyecto se supone que bajará en verano, pero va a bajar ahora casi en el último día de sesión que es mañana, aunque se prevé que se va a extender la sesión hasta la semana que viene”.

“Sabemos también que el Senado pues no va a haber un proyecto de esta magnitud a escasos días de cerrar la Sesión, pero yo creo que envía un mensaje poderoso que el Congreso de los Estados Unidos tiene responsabilidad sobre los territorios, tiene responsabilidad para permitirle a los 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico que han votado por la estadidad una y otra vez, más de 3 veces, el poder decidir nuestro futuro político”, añadió González Colón.

Las expresiones del mandatario se dieron durante la inauguración de mejoras de carreteras en el municipio de Florida.