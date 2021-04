Cámara investiga aumento en el gas licuado

La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros Cámara de Representantes, realizó el miércoles, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 219 que investiga la alegada violación a los procedimientos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en el aumento del precio de venta el pasado diciembre de 2020 del tanque de gas licuado por parte de los importadores, así como la justificación expresada para dicho aumento.

‘’Esto es un tema muy importante para el país donde tenemos que tomar acción y es una situación que nos está afectando a todos los ciudadanos, comerciantes y consumidores ante un aumento que ha sido desmedido y en un tiempo tan corto, por lo que hay que trabajar en medidas como estas para brindarles respuestas al pueblo’’, expresó la representante y autora de la medida Martínez Soto en comunicación escrita.

La vista pública, se celebró de manera virtual, en el Salón de Audiencias 2 donde depusieron; DACO y las empresas Tropigas y Empire Gas.

Los representantes Jessie Cortés Ramos, José Mercado González y Martínez Soto comentaron que el hecho de que la empresa Empire Gas controle el 80 por ciento del mercado y la empresa Tropigas el restante 20 por ciento es representación de un claro ‘’monopolio’’ del gas licuado en la Isla y ‘’la participación de Empire Gas en este mercado es tan influyente, que parecería que ellos sientan la pauta en los precios del gas y la segunda empresa le sigue, por lo que no hay competencia real con este producto’’.

Este miércoles, el gobernador llegó a los estudios de Día a Día.

‘’Cuando consideramos, según números de 2012, que en la Isla se venden unos 3,600 barriles de gas licuado diariamente, el equivalente de 7,000 tanques de 100 libras, podemos entender que en este mercado se mueve mucho dinero, significando unos 78.00 dólares por tanque para un total de 546,000 dólares diarios en ventas’’, expresó Martínez Soto.

Según expresa la exposición de motivos, unas 600,000 familias utilizan el gas para y dada la situación monopolística en la industria, DACO se supone que regule los precios de venta y los márgenes de ganancia en la industria bajo estricta observación.

El alcalde capitalino llega a "Hoy Día Puerto Rico".

Por su parte, la licenciada María Fernanda Vélez, subsecretaria de DACO indicó que ”de los informes trimestrales hasta el 2020, no surge un aumento que fuese superior al margen congelado. Ha habido aumento en los precios, pero respetan el margen de ganancia’’. De igual forma, confirmó que Tropigas brindó el informe del primer trimestre del 2021 que consiste de enero a marzo, mientras Empire Gas solo envió su informe hasta diciembre del 2020. El término final que tenía Empire Gas para brindar la información era hasta el 15 de abril donde solicitaron una prórroga y que es un ‘’uso y costumbre’’ solicitar dichas peticiones por ambas compañías.

Ante el aumento del gas licuado en diciembre 2020, Tropigas presentó una solicitud de aumento que DACO la evalúo y determinó que estaba dentro del margen de cumplimiento, por lo que no realizaron un procedimiento de multa o infracción. En el caso de Empire Gas, no otorgaron la información, pero sí notificaron un aumento de precios en enero.

Un reportaje de JRX.

“Es complicado acoger una solicitud deficiente por parte de Empire Gas, ya que al no haber un informe no podemos realizar una evaluación y determinar si el aumento está en cumplimiento o no con el margen de congelación en vigor, por lo que emitimos una multa hacia la empresa’’, agregó Fernanda Vélez.

“Nos levanta una bandera de alerta cuando Empire Gas pide extensión para someter documentación y cuando se les cita. Es claro que hay un patrón de extender todo y no dar explicaciones al país y es inconcebible que nadie se dé cuenta de esto’’, cuestionó la presidenta de la Comisión Martínez Soto.

Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo con el análisis.

Por otra parte, el Lcdo. Ramón González Simounet, vicepresidente de Empire Gas dejó en entredicho que lo que establece la Resolución de la Cámara 219 sobre su empresa es ‘’imprecisa y premisas erróneas, ya que las supuestas ganancias extraordinarias por parte de los importadores y distribuidores es falso y equivocado, y no se están dando cuenta de la realidad del mercado en Puerto Rico.

‘’Nosotros cumplimos con el aumento de precio de diciembre de 2020 a cabalidad con los procedimientos de DACO y dicha agencia nunca nos notificó de alguna deficiencia en torno a la notificación del aumento’’, sostuvo González Simounet.

Gonzalez Simounet informó que considera ‘’injusto’’ que cualquier ganancia que su empresa pudiera haber devengado en función de la congelación de precios decretada por la Orden 2020-006 fueran ‘’ganancias extraordinarias’’. Poner en entredicho la integridad comercial de Empire Gas cuando acató la orden de congelación de presión emitida por DACO no me parece correcto’’.

La protesta surge en momentos en que se lleva a cabo una vista en el Senado sobre el contrato sobre operación de lanchas.

‘’Aun cuando bien intencionada la Resolución, no parte del análisis cabal y real de las circunstancias que justificaron el precio en la venta del gas licuado que nuestra compañía efectuó en diciembre de 2020. Dicho aumento, respondió a una decisión de negocios totalmente razonable y ponderada’’, culminó explicando el vicepresidente de Empire Gas.

Mientras, Luis Humberto Berríos, vicepresidente de Tropigas dejó claro que ‘’nunca hemos estado renuentes a que Puerto Rico cuente con una mayor variedad de opciones en cuanto al factor competencia, siempre y cuando prevalezca un ambiente de competitividad justa y equitativa. Hacemos especial referencia, ya que dentro del marco que alberga el factor competencia, en especial cuando se trata de empresas extranjeras, a veces estas cuentan con incentivos, beneficios y exoneraciones especiales, con las cuales no cuentan, ni están al alcance de las empresas locales. Este aspecto incide de forma directa en los costos finales, así como en las oportunidades de crecimiento de empresas que llevan operando por décadas en la isla y que reinvierten todo su capital en Puerto Rico.’’

Según informan mantienen 302 casos activos del virus en el municipio.

De igual manera, esta empresa apoyó la función de DACO como ente regulador. “A nuestro juicio, han estado activos en todo momento en la regulación y fiscalización del mercado del gas’’.

Además, ante la alegación de que, desde marzo hasta abril, las empresas de gas vendieron el producto al precio de congelación, obteniendo ganancias “extraordinarias” durante un tiempo, Humberto Berríos aclaró que “no es correcto, al menos desde la perspectiva y operación de Tropigas. El aumento del gas en el mes de diciembre 2020 se debió a factores atribuibles al mercado internacional, y en lo que respecta al descargue de las responsabilidades estatutarias de Tropigas, nuestra empresa ha sido proactiva y responsable de someter al DACO toda la data e información pertinente, así como aquella requerida por la dependencia. Somos una empresa que opera en transparencia’’, enfatizó.