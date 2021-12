Cámara recesa hasta el 22 de diciembre; pide enmendar la sesión extraordinaria

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez informó el lunes, que decretó un receso hasta el 22 de diciembre en medio de la primera sesión extraordinaria.

“En el día de hoy, la Cámara de Representantes estará decretando un receso, y retomaremos los trabajos el próximo 22 de diciembre.

Sin embargo, si el señor Gobernador quiere atender temas verdaderamente prioritarios, como la Reforma Laboral, y la ley para garantizar el retiro digno de la Policía, con mucho gusto la atenderemos. Invitamos al Gobernador a enmendar la Extraordinaria, y que incluya esas medidas. Nosotros estaremos aquí trabajando.

En cuanto al Proyecto 911, existe un problema gerencial y fiscal dentro del propio Departamento de la Familia, que el Ejecutivo no ha podido corregir, y son ellos los que colocan en riesgo los fondos federales para atender el problema de la niñez.

Esta medida, aunque la aprobemos ahora en esta sesión extraordinaria, no puede ser implementada por la propia negligencia e inacción del Departamento de la Familia.

Por ejemplo, el Departamento de la Familia, para cumplir con los requisitos federales, necesita contratar 206 trabajadores sociales y asignarles los recursos necesarios para que cumplan con su labor. Hasta el momento esto no ha ocurrido.

Además, para hacer esas contrataciones, el Departamento de la Familia no cuenta con los fondos necesarios, por lo cual es necesario que se enmiende el presupuesto de este año fiscal, y el Gobernador no incluyó una medida a esos fines en su convocatoria a la extraordinaria. Por lo tanto, resulta inoficioso aprobar la medida ahora, en diciembre, sin otorgar los fondos para su implementación.

En enero, responsablemente, enmendaremos el presupuesto de este año fiscal para asignar los fondos necesarios para el cumplimiento de esta ley.

La verdad es que los fondos federales no se van a perder si no aprobamos esta medida en esta sesión extraordinaria. Los fondos federales los puso en riesgo la Administración de Pierluisi al no cumplir con sus propias metas internas, y con los requisitos federales para la implementación de esta ley”, dijo Hernández Montañez en declaraciones escritas.