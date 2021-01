Cámara reclama detener contrato de APP para administración de aeropuertos regionales

Los representantes Ángel “Tito” Fourquet Cordero, José “Cheito” Rivera Madera y Domingo Torres García junto al alcalde de Ponce, doctor Luis Manuel Irizarry Pabón y el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez; solicitaron este lunes, al designado director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, rendir cuentas sobre la contratación y promoción de los aeropuertos regionales, antes de proceder a cualquier negociación para alguna alianza público privada (APP).

“Iniciamos el esfuerzo para comenzar con el desarrollo económico de nuestra ciudad y el sur, poniendo el Aeropuerto Mercedita en manos de la gente de nuestra región. Necesitamos que el empresarismo local crezca y que la creación de empleos y el desarrollo de la infraestructura sea un elemento clave en nuestro plan de desarrollo económico. Es esencial establecer alianzas con todas las agencias gubernamentales y privadas para alcanzar que nuestro aeropuerto Mercedita despunte como eje de nuestra actividad económica. El Aeropuerto Mercedita tiene que ser nuestro”, enfatizó el alcalde Irizarry Pabón en declaraciones escritas.

Por su parte, el representante Fourquet expresó que “el desarrollo del aeropuerto Mercedita es pieza clave y una prioridad para el impulso económico de Ponce. Toda iniciativa de desarrollo económico, turística, de manufactura y de creación de empleo en la ciudad debe responder a nuestras necesidades y características como destino turístico, educativo y comercial”.

De igual manera, el representante Rivera Madera sostuvo que “el aeropuerto regional de Ponce no puede seguir rezagado ante el desarrollo del país. Le toca al gobierno abrir la participación del proceso de transformación del Aeropuerto Mercedita para incluir empresarios y académicos locales. No se puede entregar la operación de los aeropuertos regionales a una sola compañía extranjera que convierta esto en un monopolio privado y ponga a dormir el desarrollo de estos. Ciertamente, en la Cámara de Representantes vamos a ejercer nuestro deber ministerial de velar por los mejores intereses de todo el país y no solamente de la región metropolitana.”

“El DMO (Destination Marketing Organization) gasta 26 millones de dólares al año y no tiene ni una sola mención del Aeropuerto de Ponce en su gestión de mercadeo de la oferta de turismo en Puerto Rico. Tenemos que cambiar esa realidad”, añadió.

Del mismo modo, el representante Domingo Torres solicitó al director de la Autoridad de los Puertos detener el acuerdo de Alianza Público Privada para el aeropuerto de Mercedita.

“Actualmente, hay un grupo de empresarios ponceños que están dispuestos a administrar y desarrollar el aeropuerto. Es importante que la Autoridad de los Puertos esté en la mejor disposición de establecer una agenda para dialogar con el liderato de la región sur. Este proyecto representa el desarrollo de la región sur del país, tanto en el ámbito económico, social y cultural. Es hora de que el futuro de Ponce, y Puerto Rico esté en manos ponceñas”, sentenció.

En este sentido, el presidente cameral, Hernández Montañez dijo que “acogimos el reclamo de la Cámara de Comercio sureña, de fomentar una alianza entre el Gobierno Municipal de Ponce, las universidades, hospitales, hoteles y empresarios del sur para administrar el aeropuerto Mercedita. De igual forma, radicaremos junto a los representantes del sur una resolución para investigar y evaluar todo lo referente a la administración de los aeropuertos regionales alrededor de la Isla, incluido el de la Ciudad Señorial”, finalizó.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.