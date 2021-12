Cámara sanciona con reprimenda pública y multa de $2,000 a Mariana Nogales

La Camara de Representantes aprobó este el informe de la Comisión de Ética que recomendó una multa de $2,000 una reprimenda pública a la representante Mariana Nogales Molinelli, por omitir información en sus Informes Financieros.

“La Comisión ha recomendado las sanciones a base de la evaluación de la investigación y el análisis de los documentos que ha tenido ante sí. Una recomendación de sanción no puede estar sujeta a si es primera, segunda o tercera falta. Atendiendo la solicitud de la representante Nogales Molinelli, la Comisión en reconsideración, determinó que la sanción recomendada sea reprimenda pública. No obstante, la Comisión entiende que la recomendación de multa por la cantidad de $2,000, prevalece’’, expresó en el informe final, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García.

Por su parte, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Nogales Molinelli, insistió en que el asunto fue una “insignificante omisión”.

“La sanción que recomienda la Comisión de Ética no es proporcional a los hechos y a lo insignificante de la omisión. También espero que puedan ver cómo se traen asuntos de una persona privada para afectar a un funcionario público y que todo esto pude haberlo explicado si se me hubiese concedido una vista ante la Comisión de Ética. Yo acepto, como acepté desde el inicio, que cometí un error y entiendo que la sanción más adecuada es una reprimenda pública. La multa nos parece desproporcionada”, expresó la representante.

El informe de la Comisión de Ética tuvo el voto a favor de su compañero de partido, José Bernardo Márquez.

“Ahora bien, es mi posición que la Comisión no podía cruzarse de brazos ante el hecho de que la representante reconoce haber omitido cierta información que resulta relevante en cuanto al propósito y la naturaleza de un informe financiero. Desde esa perspectiva, considero que la sanción procede y sentará un precedente para todos y todas en la Asamblea Legislativa en torno a las implicaciones que omisiones como estas acarrean.

Dicho eso, ser objetivo en este asunto no es lo mismo que ser ingenuo. Me queda claro que algunas personas han salido en una expedición de pesca contra la Representante por motivaciones políticas. Sin embargo, reconocer la expedición de pesca en su contra y reconocer el descuido ético admitido no son posiciones mutuamente excluyentes. Mi responsabilidad ministerial como integrante de la Comisión y Representante de este Cuerpo, está circunscrita a lo segundo. Por esa razón, en la Sesión Extraordinaria del día de hoy emití un voto explicativo a favor del Informe de la Comisión”, sostuvo el representante.

La Comisión de Ética determinó remitir copia certificada del informe final al Departamento de Justicia (DJ) para la evaluación correspondiente.