Enmienda a Orden Ejecutiva provoca ciudadanos abarroten los supermercados, según MIDA

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA en inglés), Manuel Reyes dijo el lunes que las enmiendas que hizo la gobernadora, Wanda Vázquez Garced a la orden ejecutiva para controlar el COVID-19 provocó que los ciudadanos abarrotaran los supermercados.

“Para nosotros fue una sorpresa. No entendemos por qué no se nos consultó o no se nos incluyó en el proceso de decisión… Ese tipo de cosas (supermercados llenos) se puede evitar. Se ha estado agravando, estamos causando lo que queremos evitar y es que se están considerando las medidas de maneras aisladas y no como unas impactan las otras”, dijo Reyes en entrevista radial (WKAQ).

La noche del domingo la gobernadora anunció varias enmiendas a la Orden Ejecutiva vigente sobre el toque de queda, durante la Semana Santa entre las que está el cierre de negocios de alimentos, supermercados, mercados, bancos, instituciones financieras, kioscos, ferreterías y comercios de alimentos preparados al detal y al por mayor durante el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección.

Esos días solo se podrá transitar por las vías públicas para buscar asistencia médica de emergencia o servicios esenciales y solamente podrán permanecer abiertos los recetarios de las farmacias y las gasolineras para el despacho de gasolina.

No obstante, señaló que “se genera mucha incertidumbre en los ciudadanos… Vamos a poder seguir supliendo… Esto es una situación global donde estamos viendo góndolas vacías en Florida y en Texas. Todo eso pone la cadena de distribución al límite y en ese sentido lo que necesitamos es ayuda. Lo hemos hecho tan bien que la gente o el gobierno espera que vamos a estar funcionando y siempre van a estar las cosas allí. Nosotros también necesitamos ayuda. La circunstancia no es fácil”.

Reyes dijo que la reducción de tres días de operación esta semana, además del horario por día y de la cantidad de gente que puede ir al supermercado por día, junto al desembolso de una cantidad enorme de dinero por adelantado de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), “es una receta para causar lo que queremos evitar”.

