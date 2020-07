Candidato a la Cámara da positivo a COVID-19

El candidato al Distrito 15 de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), Armando Legarreta, anunció este martes que dio positivo a la prueba de COVID-19.

"Como es de conocimientos de todos, trabajo en el área de la salud. Esto representa que estoy en contacto con público. Por tal razón, continuamente me he realizado la prueba de COVID-19. En la última que fue ayer, los resultados fueron positivos. Me encuentro sin los síntomas y estable", escribió Legarreta en su página de Facebook.

El político ha estado durante los pasados días en actividades políticas, tal como se observa en fotos que ha publicado. Las más recientes, del 12 de julio.

"A toda persona que haya estado en contacto con este servidor durante las pasadas semanas, les exhortó a que se realicen las pruebas. Todas nuestras actividades políticas están canceladas hasta nuevo aviso. Pido sus oraciones para mi familia, para mí y para todas las Familias puertorriqueñas que estén pasando por esta situación", manifestó.

El Departamento de Salud (DS) reportó este martes dos muertes por coronavirus (COVID-19). Mientras, se registraron 93 casos confirmados y 24 casos probables.

En Puerto Rico, al momento, tenemos 2,904 casos confirmados en total: 1,457 son mujeres y 1,447 hombres.

