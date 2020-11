Candidato popular a alcalde de Guánica pide calma a sus simpatizantes

El presidente del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Guánica y candidato a alcalde, Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos, hizo un llamado a toda la ciudadanía guaniqueña al sosiego y paciencia ante la situación electoral actual.

“Como es de conocimiento público, el proceso de conteo de votos en nuestro pueblo ha sido bastante extenso, mucho más de lo esperado, por lo que aún no tenemos resultados oficiales sobre quién es el Alcalde electo de nuestro pueblo. Nuestro llamado a los demás candidatos siempre ha sido cooperar con las labores de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE), para que los procesos se lleven a cabo bajo la ley.”, expresó Rodríguez Ramos.

Rodríguez Ramos detalló que desde el día después de la elección ha estado su equipo de trabajo en el Coliseo Roberto Clemente, junto a funcionarios de colegios “que han estado velando que cada voto se cuente y que se haga valer la voluntad democrática de cada elector guaniqueño. Esperamos que luego del escrutinio general se pueda tener resultados y se termine este proceso”.

El líder popular añadió que siempre ha exigido a la Comisión Estatal de Elecciones que atienda con prontitud los votos de dicho precinto (Guánica 048) para que la gente pueda tener la información correcta ante la multiplicidad de mensajes en los medios de comunicación y las redes sociales.

“Es importante señalar que las elecciones no fue un proceso exclusivo del día martes, 3 de noviembre, pues hubo varios procesos como el voto adelantado, a domicilio, ausente y por correo. De ahí la importancia de no depender exclusivamente de los resultados de la noche de las elecciones, ya que dichos números no son finales”, aseguró Rodríguez Ramos.

Según los datos oficiales reportados en el portal de la CEE para Guánica en la la noche de las elecciones, con el 100% de los 40 colegios reportados, el candidato popular obtuvo 1,962 votos. El alcalde incumbente Santos Seda obtuvo 1,953 votos y 86 votos de la candidata independentista María Ruiz. Además, se reportaron 2,041 votos mediante nominación directa para Edgardo Cruz y otros 48 en blanco y 26 añadidos a mano.

En la tarde de ayer viernes, los comisionados electorales de los cinco partidos políticos determinaron en conjunto con el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, recesar hasta el lunes las labores en el coliseo Roberto Clemente, lo que significa un nuevo retraso del escrutinio general de las actas.

“Tan pronto se inicien los procesos, continuaremos informando a los guaniqueños con información oficial. A todos les aseguro que la espera valdrá la pena, ya que nuestra democracia y el valor del voto saldrán favorecidos”, finalizó Rodríguez.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.