Capitanes arruinan el debut de los Gigantes en el renovado coliseo de Canóvanas

Los Capitanes de Arecibo impusieron el jueves su ritmo de juego y superaron 94-74 a los Gigantes de Carolina en su primer juego en el renovado Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas.

Con una ofensiva balanceada y una defensa efectiva, Arecibo se llevó una victoria importante como visitante.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El armador Pierre Jackson fue la figura del partido con 27 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes, mientras que Ramses Meléndez lo respaldó con 20 puntos. Por los Gigantes, Simmons fue el más destacado con 19 puntos seguido de Doolittle con 12 unidades.

En el plano colectivo, Arecibo fue ampliamente superior en la ejecución ofensiva: lanzaron para 64% en tiros de campo (37/58) frente a un discreto 42% de Carolina (28/66).

Desde el triple también hubo diferencia (47% ARE vs. 23% CAR) y en tiros libres (77% vs. 75%). Los Capitanes dominaron en rebotes (41-36), asistencias (20-12), y puntos en la pintura (44-26), además de forzar 14 pérdidas de balón.