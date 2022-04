Careo entre el secretario de Justicia y la senadora Rodríguez Veve en vista pública

Un intenso careo se suscitó este viernes entre el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, durante la continuación de la vista pública sobre el Proyecto del Senado 693, que limita el aborto desde las 22 semanas de gestación.

A preguntas de Rodríguez Veve a Emanuelli Hernández, dijo sentirse intimidado.

“Yo me siento de verdad, intimidado en la forma en que usted me está preguntando y yo llevo cuarentipico de años postulando en los tribunales y usted lo primero que dijo aquí es que no iba a haber careo y usted lo que quiere es guiar mis contestaciones para que yo le conteste de una forma y yo me doy a respetar porque yo me debo al pueblo de Puerto Rico. Y yo no puedo permitir que usted me haga una pregunta y me hable de una presunción… está colocando a los médicos en un problema legal”, sostuvo.

“Yo tengo un deber con el pueblo puertorriqueño y con ustedes, con todos los senadores, de decirle lo que yo pienso, no lo que usted quiere que yo diga”, añadió el secretario de Justicia.

“Pero yo le estoy haciendo unas preguntas y yo le voy a pedir que cuando le haga una pregunta específica, su respuesta sea especifica en relación a la pregunta. Le voy a pedir por favor que seamos puntuales en las respuestas", le contestó Rodríguez Veve antes de continuar con sus preguntas.

Sin embargo, miembros de la comisión senatorial argumentaron que sus relatos no están relacionados al proyecto.

Previo al inicio de la vista, ka senadora expresó que no descarta que se hagan enmiendas al Proyecto 693.

"Yo creo que todo proceso legislativo debe ser un proceso abierto a la discusión para ver de qué manera los proyectos pueden ser mejorados. Por lo tanto, yo espero que a la luz de la discusión que surja en el día de hoy [viernes], en el día de mañana [sábado] el proyecto se pueda fortalecer y que, por lo tanto una vez más sea favorecido en la votación en comisión y luego por la mayoría de los senadores”, dijo Rodríguez Veve a preguntas de la prensa.

Asegura que es “bien raro” los casos de depresión e infertilidad luego de una terminación de embarazo.

Cuestionada sobre si las enmiendas incluyen lo de las 22 semanas de gestación, la senadora contestó que “pudiera ser que sí, pudiera ser que no sabemos ya de antemano que el término de 22 semanas es un término que ha sido pasado el crisol, el examen constitucional. 16 estados jurisdicciones de Estados Unidos han legislado para prohibir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido la legislación que establece el término inclusive anterior de 20 semanas, como el término para hacer una evaluación médica a la mujer para determinar si el bebé es viable o no es viable. Por lo tanto, no hay un problema realmente con la constitucionalidad de fijar el término de 22 semanas como un término del cual se presume que ya ese bebé es viable. Pudiese evaluarse algún tipo de precisión en el lenguaje, para que quede claro que ese término no es inamovible, sino que es un término a partir del cual se presume que ya ese bebé en el vientre puede vivir fuera de la barriga de la mamá"

“Los grupos cuando vienen aquí, las diferentes organizaciones cuando vienen aquí a compartir sus opiniones no necesariamente vienen a derrotar una medida, pueden venir a traer preocupaciones que puedan ser atendidas y que mejoren los proyectos de ley”, sostuvo.

Durante las vistas públicas fueron citados a comparecer: Proyecto Matria; Taller Salud; Campaña Nacional de Aborto Libre Seguro y Accesible; Profamilias; Departamento de Justicia; expresidente del Senado, Eduardo Bathia; Colegio de Médicos Cirujanos; Dra. Vale Moreno y la Asociación de Psicólogos.

Actualmente, son parte de una organización que ayuda a mujeres a superar el proceso postaborto.