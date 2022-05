Caridad Pierluisi dice que rendiría informes a OEG si lo exigiera la ley

Caridad Pierluisi Urrutia, directora de la Oficina del Gobernador, y hermana del primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, dijo el jueves que si se enmienda la ley para que ella tenga que someter informes a la Oficina de Etica Gubernamental, los someterá.

“Ya nosotros habíamos hecho esta consulta a Ética, porque queríamos estar seguro de que hacíamos las cosas bien y la realidad es que la posición que yo ocupo no, no necesita hacer rendir nada ética. Ahora, si la ley cambia, pues claro que sí. Si no, no hay nada malo con hacer eso, al revés”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

La Cámara de Representantes pretende aprobar un proyecto de ley para que la hermana del gobernador, y cualquier persona que en el futuro ocupe esa posición, tengan que presentar informes a la Oficina de Etica Gubernamental.

Por su parte, el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó que tendría que evaluar la medida antes de contestar si la firmaría o no.

“Yo tendría que evaluar el proyecto. A ver si es razonable, prudente y razonable lo que hace. Uno no legisla por una persona en particular. Usualmente tú legislas a base de una situación y lo tienes que justificar. O sea, yo lo que sí puedo constatar es que ella ha cumplido con todas las exigencias y requerimiento que hizo la Oficina de Ética Gubernamental. Eso es lo que puedo decir. Si cambian esos requerimientos o esas regulaciones, si cambian la ley, pues también yo estoy seguro que va a cumplir eso. Eso es lo que les puedo decir”, expresó.