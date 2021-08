Carlos Mellado dice estar contento con desestimación de demanda de padres contra vacunación compulsoria

El secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado López reaccionó el sábado a la determinación judicial de desestimar una demanda de un grupo de padres que no quieren vacunar contra el COVID-19 a sus hijos.

“Yo respeto mucho la gente que toma la decisión de no vacunarse, cuando tiene la información adecuada. A mí lo que no me gusta es que desinformen y digan que la vacuna va a hacer unas cosas que se sabe que no son. Ciertamente, es la decisión correcta, porque hay un interés apremiante del Estado y el señor gobernador para salvaguardar la salud de un montón de personas vulnerables”,dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Insiste en que la vacuna es el agente más importante en esta batalla | Comerciantes y religiosos comienzan emular la Orden Ejecutiva.

Se toma la decisión de propiciar la vacunación para poder tener las escuelas, para poder tener las universidades, para que los funcionarios públicos puedan estar seguros en las agencias. Y necesitábamos tener esa fuerza legal, que la propia ley del Departamento de Salud le da la potestad al secretario para poder ordenar eso. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y pues el tribunal pues lo validó, y estoy muy contento con la decisión”, añadió.

El pasado viernes, el juez superior Alfonso Martínez Piovanetti desestimó y ordenó el archivo del caso de un grupo de padres que procuraban que no fuera compulsoria la vacuna del COVID-19 para tomar clases presenciales en las escuelas públicas.

“Ello así, pues los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables. Ante tales determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, este Tribunal carece de jurisdicción para continuar atendiendo el presente caso”, expuso el juez en su sentencia.

ASEM dice que son 18 contagios, pero otra versión dice que son 28.

Indicó que el requisito de vacunación contra el COVID-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas “es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el País”.

“Aunque el poder del gobierno no es irrestricto ni tan siquiera en un estado de emergencia como el que enfrentamos actualmente, reiteramos que el mandato de vacunación en estos momentos es un medio incluso menos oneroso para alcanzar estos objetivos gubernamentales en comparación con otras posibles alternativas”, expuso Martínez Piovanetti en su escrito.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.