Carmelo Ríos asegura que no es investigado por los federales

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) Carmelo Ríos Santiago negó el miércoles que sea investigado por agencias federales.

“Jamás he cometido o cometeré alguna acción contraria a las leyes estatales o federales; por el contrario”, dijo el también senador en declaraciones escritas enn su cuenta de Twitter.

Mi compromiso con Puerto Rico y la estadidad SIGUE! pic.twitter.com/zJvwWl7F0L — Carmelo Ríos (@Carmelorios) March 22, 2022

“Mi trayectoria por el servicio público se ha distinguido por la transparencia y apertura en todo mi proceder. No he sido abordado por ninguna agencia de ley y orden sobre ningún asunto sobre el cual el antes mencionado reportaje detalla. Tampoco he estado involucrado en ninguna actividad contrario a la ley y el orden. Durante mis años de formación, mis padres me enseñaron valores de respeto, dignidad, humildad y claridad”, añadió.

El senador insistió en que “servir a nuestro pueblo desde el Senado de Puerto Rico es un privilegio y una responsabilidad sagrada. La confianza que los ciudadanos del Distrito de Bayamón han depositado en este servidor jamás será quebrantada porque no lo permitiré. Continuaremos trabajando por un nuevo Puerto Rico, repleto de oportunidades para todos, para que nuestras familias no tengan que separarse en búsqueda de una mejor calidad de vida en los estados de la unión."

Sus declaraciones surgen tras darse a conocer que Ríos es presuntamente investigado por autoridades federales por alegados donativos otorgados por una empresa de construcción.