Carmelo Ríos aspirará a la alcaldía de Guaynabo

El senador y secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, confirmó el domingo que aspirará a la alcaldía de Guaynabo, luego que Ángel Pérez Otero presentara su renuncia luego de ser arrestado por los federales.

Sobre su decisión de aspirar en la elección especial para llenar la vacante de la alcalía, Ríos Santiago insistió que en esta ocasión correrá sin maquinaria política. La vez que compitió para esa posición y perdió contra Pérez Otero, el senador utilizó la maquinaria política de Héctor O’Neill García. Para esta elección especial, el hijo de O’Neill García, Edward O’Neill, será uno de los candidatos.

Lee también: Elección especial para la alcaldía de Guaynabo será el 15 de enero

“El respaldo que yo estoy buscando ahora es de los guaynabeños. Y vendrán endosos de un lado y de otro, y esos endosos serán motivo alegría. Pero si algo aprendí yo de la pasada elección, es que yo necesito la gente. Y el mensaje que tengo que llevar es de que me conozcan”, sentenció.

“No hay que dar mayores explicaciones”, dijo Pierluisi. Mientras, preparan comicios para elegir al sustituto de Ángel Pérez en Guaynabo.

El secretario del PNP insistió que los esquemas de corrupción protagonizados por los alcaldes de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo y de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, no tienen nada que ver con la estructura del partido azul.

“Los actos de corrupción no son de los partidos, a menos que no estén asociados a la estructura del partido. En este caso, estamos claro en que las personas que fallaron han pedido dinero para ellos, no para el PNP. Y la misma va para cuando pase para algún otro partido institucional. Esto no es un esquema del PNP, esto es un asunto personal de valores y de personas que por las razones que sea fallan”, dijo Ríos Santiago antes de comenzar el Directorio del PNP.

“Nosotros somos una estructura política y hay gente que cree que esto debe ser asociado a los partidos, no. Y hay gente que cree que no debemos hacer nada porque eso no es la estructura del partido y nosotros no creemos eso. Tenemos que hacer un acto de introspección, hablar claro y bajar contundente. El pueblo de Puerto Rico no tolera la corrupción”, sostuvo.

"Jamás tocaré lo que es la corrupción", dijo el representante Georgie Navarro.