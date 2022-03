Carmen Yulín admite que consideró correr bajo Victoria Ciudadana en el 2020

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, admitió que consideró la idea de correr bajo el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en las elecciones del 2020.

“Lo consideré”, admitió en entrevista con Radio Isla 1320 AM, pero aclaró que “sigue siendo popular”.

“Ayer [martes] tuve una larga conversación con el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que me llamó. No es la primera vez que hablamos. Yo no estoy activa en estos momentos evidentemente porque estoy acá [en Estados Unidos]. Tengo conversaciones continuamente con el presidente de la Asociación de Alcaldes por los contactos que tengo en Washington y grupos progresistas en Estados Unidos.”, expresó Yulín Cruz.

La exalcaldesa de San Juan dijo que el Partido Popular Democrático reconoce una migración de funcionarios hacia el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“El Partido Popular tiene que hacer alianzas dentro de sí mismo, de ofrecer hacer esas alianzas al pueblo puertorriqueño. Hay un reconocimiento al interior del Partido Popular, por conversaciones que sostengo con líderes molestos, presidentes, alcaldes, alcaldesas, de que el Partido Popular tiene que de inmediato hacer un reconocimiento de esa migración que hubo”, añadió.

Sobre un posible regreso al ruedo político, Yulín Cruz dijo en entrevista con Día a Día por Telemundo, que correría como comisionada residente.

“Es donde yo creo que puedo aportar mejor a Puerto Rico”, afirmó en ese momento.

