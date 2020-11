Carmen Yulín califica los referidos de la Contralora como intento de desviar la atención sobre CEE

Como una movida para desviar la atención sobre la controversia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), así calificó en la noche del jueves la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, a los señalamientos que hizo la Contralora de Puerto Rico sobre las deficiencias en procesos de compra en el Municipio.

“La estrategia de hoy es cambiar el tema. No van a cambiar el tema. La incompetencia y el fraude ha hecho nido en la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso no se lo vamos a permitir. Este país tiene un serio problema de credibilidad de sus instituciones. La Comisión Estatal de Elecciones no sirve, da vergüenza. Y da vergüenza ver los titulares en los Estados Unidos del robo de votos en Puerto Rico. Y no, no es lo mismo que Donald Trump”, dijo Cruz Soto en un mensaje a través de Facebook.

Pese a que la Contraloría informó que los referidos al Departamento de Justicia, a la Oficia de ética Gubernamental y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se hicieron ahora, Cruz Soto aseguró que no era cierto.

Según la Contralora, el Municipio adjudicó compras por 325,705 dólares con 165 cotizaciones falsas en total.

Este Informe, el tercero de San Juan, cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017.

“Lo que esta ocurriendo en Puerto Rico con la Comisión Estatal de Elecciones da coraje. Pero tiene que convocarnos a construir una democracia participativa y fuerte. Donde nadie le tenga que decir nadie que se calle porque no está en una papeleta. Asi que a los operativos del KOI y del Gobierno, no señor, no van a cambiar el tema”, agregó

