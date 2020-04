Carmen Yulín Cruz reporta 80 casos positivos por COVID-19 en San Juan

La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz presentó este miércoles las estadísticas de coronavirus (COVID-19) en San Juan.

Según el resumen diario del Sistema de Salud Municipal hasta ayer, martes, hay 80 positivos, 515 negativos, 595 resultados recibidos y 704 resultados en espera.

San Juan ha reportado 2 fallecimientos a causa del COVID-19.

Hasta ahora, el servicarro ha realizado 1,208 pruebas y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Piedras y el Hospital Municipal han realizado 81 pruebas.

La alcaldesa aseguró esta mañana -durante una entrevista radial (WKAQ)- que las cifras del Departamento de Salud (DS) y los municipios sobre casos de COVID-19, no cuadran.

“Los números no cuadran... no parecen querer contar los enfermos”, dijo Cruz Soto, asegurando Puerto Rico debe ser trancado por aire y mar.

Cruz Soto también denunció que la Orden Ejecutiva limita a los municipios difundir información sobre el novel virus.



"De acuerdo a la Orden Ejecutiva de la Gobernadora se supone que los municipios no demos nuestra información hasta que ellos no cuadren la suya", tuiteó la ejecutiva municipal.

"Una Orden Ejecutiva no puede pretender callar a los municipios ni restringir el deber de los municipios de informar. Más aún cuando el Gobierno Central no tiene control de sus números", agregó.

Hasta ayer el DS reportó 23 muertes y 573 positivos por COVID-19 en la Isla.

