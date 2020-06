Carmen Yulín Cruz sobre mensaje de gobernadora: “Es puro teatro”

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el jueves que el mensaje que ofrecerá la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes “es puro teatro”.

“Ella hizo una nueva apertura en un cine y hoy va a una sala de espectáculo. Porque lo que va a hacer es un espectáculo. Tite Curet Alonso lo definió muy bien. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro”, dijo Cruz Soto a la prensa.

“Wanda tiene que explicar hoy por qué esas 300 casas en el sur que ella prometió que se iban a hacer no se ha comenzado. Tiene que explicar hoy por qué todavía el Departamento de la Vivienda no han puesto a correr el dinero que tienen del gobierno federal. Tiene que explicar hoy por qué ha tardado tanto en abrir la fase cultural, fíjate que se puede abrir un cine, pero no un teatro. Pues es que los escenarios son los mismos. Como lo que va a hacer es un teatro, ella va donde se siente cómoda”, añadió.

“Wanda se cree que puede hacer lo que e da la gana. Y se cree que ella está por encima de las reglas que hay en este país. Eso sería gracioso si no denotara una falta de carácter”, dijo.

“Esta es la secretaria de Justicia que permitió que se llevara a juicio criminal a una niña de 14 años y como se cree que no lo hizo mal, pues lo designa como secretario del Trabajo. Al país pues, cójanle la compra y vótenle en contra”, expresó.

