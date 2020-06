Carmen Yulín: “debemos estar orgullosos de nuestra negritud”

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto reaccionó el jueves ante el tema del racismo en Puerto Rico e indicó que los puertorriqueños deben tener orgullo “por nuestra negritud”.

“En Puerto Rico la pobreza tiene rostro de mujer. Y ese rostro físicamente no es blanco. Yo me puedo ver blanca, pero, mis antepasados no lo eran. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo como país perpetuamos esto. ‘Nena mira a ver con quién te casas, a ver si mejoramos la raza. Eso es racismo. Eres un negrito acepilla’o, eso es racismo. Tu vez, es un negrito perfila’o, eso es racismo. ¿Por qué mataron al negro bembón? Yo lo maté por ser tan bembón. Y entonces, como parte de nuestra cultura, nos han enseñado a que algunas de esas cosas son graciosas, mira, no lo son cuando usted es el recipiente de eso”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

“Nosotros como puertorriqueños debemos estar orgullosos de nuestra negritud. Eso nos da sabor. No somos ni menos, ni más”, añadió.

Las expresiones de la alcaldesa de la Capital se dieron posterior al anuncio en conferencia de prensa sobre el traspaso de varias propiedades al Fideicomiso de Rio Piedras.

Familia denuncia racismo en Canóvanas

Una familia de Canóvanas denunció que una vecina los acosa con mensajes racistas que coloca en dirección a su residencia.

"Fo, apestan", se puede leer junto a un dibujo de dos personas negras que se hizo en una cisterna.

Coloca dibujos y mensajes que miran hacia su residencia.

También colgó un muñeco negro de un balcón.

Según se indicó, la familia acudió anteriormente al Tribunal ya que la mujer -de edad avanzada- tiene constantemente varias bocinas con radio prendido a un alto volumen.

