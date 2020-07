Carmen Yulín: en cuarentena, pero sin miedo

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció este viernes que estará en cuarentena debido a que se le notificó que estuvo en contacto con una persona que dio positivo a COVID-19.

"En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido", escribió la alcaldesa.

Aseguró, además, que tanto ella como la persona infectada tenían mascarillas.

Al momento, la alcaldesa no presenta ningún síntoma.

"Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. TODOS debemos estar atentos y usar mas carilla en TODO momento y lavarnos las manos con frecuencia.¡Seguimos SIN MIEDO!", manifestó.

El anuncio de la alcaldesa se da a solo horas de que se reportara que el representante José "Conny" Varela dio positivo a una prueba molecular.

Varela estuvo ayer en una conferencia de prensa con otros líderes del PPD para mostrar su apoyo a Eduardo Bhatia.

