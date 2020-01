Carmen Yulín expresa apoyo a manifestantes

La alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, se expresó este jueves a favor de la manifestación convocada en la que exigen la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Aquí sus declaraciones:

"Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3,000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficiencia de un gobierno federal que no supo manejar la emergencia y un gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle al gobierno federal para defender a nuestra gente.

Lo menos que podíamos pedir como pueblo era que tras esa pérdida de más de 3,000 y tras el verano del 2019, el gobierno de turno, ahora dirigido por Wanda Vázquez, hubiese aprendido que este país no tolera más la corrupción y el abuso por una sencilla razón: cuando el gobierno no funciona en una emergencia la gente muere. Así de sencillo.

Dos cosas quedan claras: primero, que el gobierno de Wanda Vázquez no ha entendido que su deber primordial es salvar a nuestra gente; y segundo, que no han entendido que el pueblo no aguanta más mentiras ni más abusos. El descubrimiento de un almacén en Ponce con suministros suficientes sembró indignación en nuestra gente. Los visuales de nuestros niños y viejos durmiendo en el piso cuando había catres, la gente pidiendo agua cuando había miles de botellas, la gente sin luz cuando había generadores, la gente pidiendo comida cuando había estufas de propano y comida enlatada quedarán para siempre grabados en nuestra memoria colectiva. Y ahora no era el gobierno federal el insensible y el de Puerto Rico cómplice; ahora es el gobierno de turno de Wanda Vázquez el que le niega la ayuda a los nuestros arriesgando su vida en el proceso. Ahora es Wanda Vázquez la que miente y ante la evidencia clara admite hoy que sabía de la existencia de los almacenes. La admisión la hace sin que se sienta que tiene ni una pizca de remordimiento por el dolor causado.

Razones de más tiene el pueblo para indignarse y razones tiene para reclamarle a Wanda Vázquez que ha dejado al descubierto que no puede con el puesto que la historia le dio la oportunidad de ostentar. Le queda grande la silla de Fortaleza.

Esa indignación que se siente en el país y hoy se alzará en una sola voz en las calles de San Juan y Puerto Rico es un ejercicio democrático que debemos asumir con responsabilidad patriótica. El mundo vuelca su mirada una vez más sobre nosotros y tenemos que demostrar que la demostración contundente y pacífica de un pueblo que sabe lo que quiere es más grande que la mezquindad de un gobierno que responde solo a sus propios intereses y que le niega a su gente lo que necesario para sobrevivir.

Confío que ese mensaje será claro para que lo entiendan Wanda Vázquez y su gobierno que sumido en una crisis partidista pretenden llevarse al país enredado en su pelea.

La militancia puede ser a la vez pacífica y contundente, pero sabemos que quizás el gobierno se sienta culpable y opte por atacar en vez de acatar los deseos del país.

Si uno es puertorriqueño de los que queremos al país por encima de todo es natural que la indignación y el dolor nos acompañe. Ya no aguantamos más y estamos seguros que merecemos algo mejor. Hoy el eco de miles de voces se escuchará en todo Puerto Rico porque no somos el Norte o el Sur somos 100x35 unidos en un mismo reclamo de dignidad”.

La alcaldesa informó que el Municipio de San Juan tendrá disponible los siguientes servicios:

Personal de Emergencias Médicas para cualquier situación de salud que surja.

Doctores y enfermeras en la Casa Alcaldía desde las 3:00 pm hasta que sea necesario.

Como en otras ocasiones, los baños de la Casa Alcaldía estarán abiertos para que lo use el pueblo.

La policía municipal trabajará en manejo de tránsito.

Personal de limpieza estará manejando las actividades de limpieza desde el Capitolio hasta el Viejo San Juan.

