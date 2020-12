Carmen Yulín pide cierre total por dos semanas

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el martes, que su recomendación es el cierre inmediato de Puerto Rico por catorce días para bajar los contagios de Coronavirus (COVID-19).

“Yo creo lo siguiente, el ciclo hay que romperlo, el ciclo de contagio. Uno, hay que cerrar a Puerto Rico por los próximos 14 días. Un lockdown total. La gobernadora debe aprovechar que el CDC le dijo al mundo que Puerto Rico no se debería visitar para pedirle al presidente de los Estados Unidos que dada a la recomendación de su propia administración no permita, por catorce días, igual que como pasó en Irma y María, viajes a Puerto Rico. Cero turistas”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

“Número dos, nosotros debemos buscar la manera legislativa de imponer un impuesto en los hoteles para que el número de personas irresponsables que vienen a Puerto Rico baje. Número tres, el lockdown debe ser a las 8:00 de la noche, todos los negocios cerrados y domingo todo el mundo en su casa. Y tenemos como país, que darnos cuenta de que, si seguimos celebrando la Navidad con mami y con papi, puede ser la última Navidad que celebremos con nuestros seres queridos”, añadió.

“Como país tenemos todos que cuidarnos. Gran parte de lo que hemos encontrado en el Sistema de Monitoreo del Municipio de San Juan es que cuando tú les preguntas a las personas ‘es que fui a casa de mami’. ‘Es que tuvimos una fiestecita en casa del nene’. Y la gente cree que el ir a casa de su madre o su hijo, no tienen que usar la mascarilla. El mensaje es uno y es sencillo, si usted no convive con alguien, usted tiene que tener una mascarilla. Eso número uno. La tiene que usar uno en la casa. No puede dejar y pensar que eso no me va a pasar a mí.

Yo quisiera que algunos de ustedes hubiesen tenido la oportunidad dura, difícil, de hablar con una madre que pierde su hijo saludable porque le dio COVID. O de hablar con un hijo, como el senador Dalmau que pierde su madre porque le da COVID”, señaló.

“Nosotros en el Municipio de San Juan, está en efecto que todo el que no tenga una mascarilla puesta es 100 dólares de multa. No es que la usen debajo de la nariz. Los turistas tienen que pagar una fianza de 100 dólares, si quiere regresar y pelear el boleto lo pelea, sino, se cobran esos 100 dólares. Tenemos ya en la Placita de Santurce se cierra”, sostuvo.

Sus expresiones se dieron a su llegada al Centro de Convenciones Pedro Rosselló donde la gobernadora Wanda Vázquez Garced se reúne con los alcaldes ante el aumento de casos de COVID-19 en la Isla.

