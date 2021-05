Catalogan como “desastre” plan de movilidad de los empleados AEE a otras agencias

En la vista para evaluar la resolución de la Cámara 243, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Luis Raúl Torres Cruz catalogó este miércoles, como un “desastre” el supuesto Plan de Movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a otras agencias gubernamentales, tras la entrada de la privatizadora Luma Energy.

“Esto es un desastre. Esto no me cuadra. La forma tan insensible en que este Gobierno ha manejado este proceso da vergüenza, y solo por cumplir con el llamado Plan de Movilidad”, expresó el representante Torres Cruz en comunicación escrita.

La Resolución de la Cámara 243, tiene el propósito de darle seguimiento al trámite del Plan de Movilidad de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a otras agencias del Gobierno de Puerto Rico. Dichos traslados están siendo ejecutados por la Oficina de Administración y Recursos Humanos (OATRH).

A la vista pública comparecieron Josefina Rodríguez García, Edward John Rivera, Miguel Colón y Carmelo Ortega, quienes llevan laborando por más de 20 años en la Autoridad Energía Eléctrica (AEE).

Colón Reyes indicó que él recibió su carta de movilidad el 30 de abril del presente año. No obstante, en la misiva menciona que será Oficial de Orientación de Servicio en el Prog​rama Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños (WIC).

“Me siento frustrado porque llevo 25 años de servicio en la AEE. He dado el mejor servicio y eso le consta al área oeste”, expresó Colón Reyes, quien no sabe exactamente dónde tendrá que ir el 1 de junio.

Asimismo, el empleado Edward John Rivera dijo que “no hay palabras, desde que nos entregaron la carta, no duermo, llevo la preocupación a la casa y mi esposa también es empleada de la AEE”. Rivera lleva 23 años de servicio como Operador de Equipo de Reproducción en la región San Juan.

Por su parte, Josefina Rodríguez García, quien ha laborado por los últimos 33 años como Coordinadora de Asuntos Gerenciales de la AEE, recibió la comunicación de su traslado a la posición de funcionaria administrativa en el Departamento de Justicia. Rodríguez García manifestó que “esta plaza no requiere bachillerato, no es un puesto de confianza ni gerencial. No me dieron ninguna información”.

El acuerdo entra en vigor el 1 de junio.

“No me he querido retirar porque amo mi trabajo y mi división”, añadió la servidora pública durante la vista.

La empleada fue más allá al decir que recibió una carta a nombre de su exesposo, quien es retirado hace 15 años de la AEE, en la que le informaban que sería asignado a otra agencia gubernamental, lo que deja manifestado la desorganización de todo este proceso.

De la misma manera, el empleado Carmelo Ortega dejó plasmada la gran preocupación por no saber qué sucederá con el plan médico. Este mencionó que tiene dos hijas y su esposa, que es paciente de cáncer. “En estos momentos nos sentimos en el limbo y no se ha tenido ningún sentido de sensibilidad conmigo ni con mis compañeros”, relató de forma compungida.

La OATRH estuvo representada por su subdirector, Gustavo Cartagena Caramés; la directora de la división legal, Zelma Pérez Pérez; y la asesora legal, Diocelyn Rivera Díaz, ya que la directora fue excusada de la vista.

En su turno de preguntas, el presidente de la Comisión cuestionó a los deponentes sobre cómo y quiénes hicieron la evaluación para el plan de movilidad y equivalencia, para que constara en récord la posición del Gobierno respecto a un proceso que “se caracterizado por la desinformación y un análisis responsable sobre las competencias de cada empleado”.

“La agencia realizó un pareo de las clases de puestos y un análisis con la preparación académica. No obstante, un puesto igual no lo hay”, resaltó el subdirector de la OATRH.

Por su parte, la asesora legal añadió que “no obtuvieron acceso a diplomas, ni resumé, ni certificaciones, solo la información que fue provista por la AEE”. “Dentro de las circunstancias y la premura del tiempo, se hizo el mejor trabajo evaluando la información provista por la AEE”, ripostó.

Según Cartagena Caramés, han reevaluado 141 casos referentes a los traslados. Ante esta aseveración, el Presidente de la Comisión solicitó la lista de los casos resueltos.

A preguntas sobre los fondos para los puestos, Cartagena Caramés respondió que “la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) está trabajando al respecto con los directores de Recursos Humanos y gerentes de las agencias”.

“Los salarios de los 4,200 empleados que van a ser movilizados a diferentes agencias gubernamentales van a estar garantizados hasta que el empleado se retire”, indicó el subdirector.

En otros asuntos, la asesora legal de la OATRH abundó que “la aportación al plan médico de los empleados movilizados puede variar de 100 a 120 dólares, según la dependencia gubernamental”.

“Nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora, velando siempre por el bienestar de los empleados y empleadas de la AEE. No descansaremos en la lucha de hacer los reclamos al Gobierno para que asuman su responsabilidad con los trabajadores que hoy están enfrentando diversas crisis por la imposición de un contrato que es malo para el país”, sentenció Torres Cruz.

