Catedrática de Inglés de la UPR de Mayagüez investiga la resiliencia puertorriqueña ante la pandemia

La doctora Ricia Ann Chansky, catedrática del Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, fue seleccionada como fellow de The Andrew W. Mellon Foundation, lo que le permitirá continuar su investigación previa del huracán María, con una subvención de $500,000 en el Humanities Action Lab para estudiar la resiliencia de la comunidad puertorriqueña, esta vez enfocada en la crisis de salud pública causada por la pandemia.

El proyecto Climates of Inequality and the COVID Crisis: Building Leadership at Minority Serving Institutions, es una iniciativa a nivel en Estados Unidos para cimentar las bases en universidades que sirven a minorías de manera que puedan fomentar el desarrollo de líderes desde la óptica de las humanidades en un mundo que se ha transformado por el COVID-19. Este esfuerzo abre oportunidades para reinventar las pedagogías y las prácticas de estas disciplinas como herramientas para dar forma a la nueva realidad y buscar la justicia social, se informó este martes.

Lee también: Continúan en aumento | Reportan 219 hospitalizaciones por COVID-19 este martes

“Esta ampliación de la subvención daría continuidad al proyecto Mi María al enlazar las secuelas del huracán en Puerto Rico y la crisis de salud pública causada por el COVID-19. La Fundación Mellon ha otorgado los fondos al Humanities Action Lab y los amplía en esta segunda parte dedicada a estudiar los ambientes de desigualdad ante la pandemia. El pasado verano solicité una dádiva a la Asociación de Historia Oral para estudiar la conexión entre ambas emergencias nacionales. Realicé una serie de entrevistas con mis estudiantes sobre las situaciones más apremiantes y ellos, a su vez, hicieron lo mismo con personas de su comunidad. Ese fue el comienzo de esta nueva propuesta”, afirmó la doctora Chansky en una comunicación escrita.

La Unión Europea lanzará el suyo.

La catedrática relató que, simultáneamente, se encontraba trabajando con una colega de la Universidad de Michigan, quien le pidió que fuera su coinvestigadora en otro proyecto para la misma entidad de Mellon. Este segundo esfuerzo, titulado Archive of Responses to Disaster in Puerto Rico, recibió una subvención de 250,000 dólares y es una colaboración entre las universidades de Michigan, la UPR en Mayagüez, UPR Recinto de Río Piedras y el Digital Library of the Caribbean.

Se trata de "traspase de datos", según Salud.

“Lo que estamos haciendo, nuevamente, es recopilar historias sobre los desastres naturales como huracanes, terremotos y la pandemia. Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes y hermosos que ha surgido es la manera en que la gente se unió para alimentar a otras personas y a comunidades enteras. Así que tanto para Mellon Fellow, del Humanity Action Lab, como para el Archivo de desastres, me estoy enfocando en los alimentos y en ese procesos de socialización familiar con la comida”, agregó Chansky.

Este segundo esfuerzo, en alianza con Michigan, está aspectado para los próximos tres años y cuenta con la participación de cuatro estudiantes graduados del RUM, quienes colaborarán junto a la investigadora y los alumnos de bachillerato en la recopilación de entrevistas.

Desde el inicio de la pandemia ha trabajado por mejorar sus creaciones.

En su proyecto anterior, Narratives of Hurricane María and Its Aftermath in Puerto Rico, la doctora Chansky, contó con la colaboración de alrededor de 150 estudiantes subgraduados en la recopilación de la historia oral del fenómeno. El grupo viajó a diferentes comunidades alrededor de la isla, recogió los testimonios, los documentó y hasta colaboró en esfuerzos de recuperación, como, por ejemplo, con la necesidad de agua potable y con la creación de un cuento infantil para educar a los niños sobre la resiliencia.

Esta iniciativa del Humanities Action Lab, la conforma un cohorte integrado por 27 instituciones universitarias socias, que incluye a: Rutgers University, University of California en Santa Barbara y Riverside; Cal State University, Northridge; University of Illinois; y el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR.

Preocupa la posibilidad de un repunte luego del receso de Semana Santa.

Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, y el rector de la UPR de Mayagüez, el doctor Agustín Rullán Toro, felicitaron a la investigadora y docente por ganar las prestigiosas subvenciones que, sin duda, ayudarán a documentar y analizar desde una óptica humanística estos fenómenos naturales que tanto impacto han causado en la población puertorriqueña.

“Nuestras felicitaciones y apoyo a la doctora Ricia Ann Chansky por esta importante iniciativa en beneficio de la academia, las Humanidades, las ciencias y la salud. Su logro nos llena de orgullo, pues, entre otras cosas, demuestra el conocimiento y competitividad del personal docente de la Universidad de Puerto Rico en el campo científico. Con su investigación hace una aportación significativa a las comunidades, así como al desarrollo de nuevo conocimiento, a la educación y al trabajo colaborativo con otras instituciones educativas. A ella y a su equipo de trabajo, le deseamos el mayor de los éxitos. ¡Enhorabuena!”, expresó Haddock.

“La labor de la doctora Chansky ha sido imprescindible para resaltar el rol de las Humanidades en la recuperación y resiliencia de la población ante eventos catastróficos que nos han marcado como país. Nos sentimos muy orgullosos de sus logros y de lo que nuestros catedráticos y sus estudiantes pueden lograr para trascender las aulas universitarias. Enhorabuena y adelante”, afirmó Rullán Toro.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.