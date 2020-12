Causa para arresto contra exrepresentante Guillermo Miranda

Los fiscales especiales independientes, licenciado Ramón Mendoza Rosario y la licenciada Leticia Pabón Ortiz, —mediante vista de causa para arresto virtual— presentaron dos denuncias en la tarde del jueves, contra el exrepresentante de la Cámara Guillermo Miranda Rivera.

Una de ellas, por supuesta violación al Artículo 13.003 de la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campanas Políticas en Puerto Rico (Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias; o con Poder Adjudicativo en el Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias) y, otra, por violación al Artículo 12.0 16 (Ofrecimiento de Puestos) del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21, vigente para la fecha de los hechos.

Luego de que el imputado se allanara a la determinación de causa para arresto, el juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Jimmy Sepúlveda, le impuso una fianza de 4,000 dólares la cual fue prestada a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

El señor Miranda Rivera, será fichado el viernes, 4 de diciembre, en horas de la mañana, en las oficinas del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

La Vista Preliminar quedó pautada para el 15 de diciembre de 2020.

A continuación, lee la transcripción de la llamada:

Miranda:

-Usted dijo ‘todo’ el mundo iba a poner de su parte para el comité y para todo lo demás. Paco (ayudante de Miranda) me llama, me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta. Y yo le dije a Paco que tomara decisiones y, si tenía que disponer que dispusiera.

Porque hay que seguir disciplina y hay que seguir la ley donde todos estamos aquí beneficiándonos de todo. Todos somos un equipo como yo mismo dije. Y parece que Paco tomó la decisión de que, si no vas a ser parte del equipo, pues entonces está afuera.

Sierra contestó:

-Me dejas sin trabajo, entonces. Así, de la nada.

Miranda:

-Te pregunto: ¿tú estás cooperando con la libreta?

Sierra:

-Con la libreta, no. No, porque… ¿tú sabes lo que hizo Adith? En horas laborable, me dio la libreta, y eso se supone que no se haga, yo le dije. Dije no. Entonces, era una libreta. Y ella me dijo ‘no, son dos. Son $40’. Y yo, ¿cómo que van a ser $40? Porque el mismo Guillermo en la oficina, en la comisión, nos dijo que, si acaso, a los empleados eran los últimos que iba a “tocar”.

Miranda:

-Yo no dije, nunca, ni una, ni dos ni tres ni cuatro. Yo dije que iba a ser lo menos posible. Ivy, no le voy a dar más vueltas a esto. Quiero que entiendas algo: Disciplina es disciplina. Si estás dentro, estás dentro y está con todo. Si no está con todo, pues no está.

Paco es jefe de la oficina. Como jefe de la oficina tiene que tomas decisiones. Quiero que entiendas que esto es cuestión de disciplina. Tenemos que amarrarnos todos. Vuelo y te digo: si estás dentro, estás dentro y es con todo. Si no está con todo, entonces tienes que estar fuera.

Por eso te digo y yo le di la potestad a él de tomar esas decisiones y de ser drástico. Ivy, esto es cuestión de disciplina. Si tú no estás en disciplina, llámalo y cuadra con él, pero aquí hay una disciplina que hay que seguir y tenemos que estar claros con eso.

Sierra:

- ¡Wow! Yo me he quedado sorprendida.

