Causa para arresto contra teniente de la Policía por alegado acoso sexual

La fiscalía de Bayamón radicó el miércoles contra Ramón Luis García Ortiz, de 57 años, quien fungía como teniente del Negociado de la Policía, por alegado acoso sexual contra una compañera de trabajo en Bayamón.

García supuestamente realizó expresiones a la perjudicada que la hicieron sentir "humillada y ofendida”.

El imputado fue llevado ante la juez Milagro Muñiz Mas del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó. Quedó citado el 11 de junio para la vista preliminar.

Tras los supuestos hechos, el comisionado de la Policía, Antonio López, ordenó su suspensión.

“La conducta imputada a este agente no es aceptable en nuestro cuerpo, de manera alguna. Todo aquel que no respete el orden, la ley y a la mujer, no puede ni debe llevar uniforme de policía”, sostuvo en declaraciones escritas.